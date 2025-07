© Foto: picture alliance / dpa | Chinafotopress

Top-Investor Jim Rogers warnt vor Sorglosigkeit an den Märkten. Warum er alle Aktien verkauft hat und nur noch Gold, Silber und Cash hält.Jim Rogers ist einer der bekanntesten Investoren der Welt. Nach seinen Studienabschlüssen in Geschichte, Philosophie, Politik und Wirtschaft an der Yale und Oxford University wurde er als Mitgründer des Quantum Funds, den er in den 1970er-Jahren gemeinsam mit George Soros managte, international bekannt. Zusammen erzielten sie innerhalb von nur zehn Jahren eine beeindruckende Performance von über 4.000 Prozent, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum nur etwa 47 Prozent zulegen konnte. Jim Rogers ist außerdem Autor zahlreicher Bücher, in denen er seine …