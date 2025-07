Berlin (ots) -Olivér Marton, Student der Medien-Kommunikation aus Budapest (Ungarn), ist der 1-millionste Besucher im ERLEBNIS EUROPA, dem EU-Besucherzentrum am Brandenburger Tor. Seit neun Jahren können sich Interessierte hier spielerisch über die Europäische Union und die Arbeit ihrer Europaabgeordneten informierten. Zur Feier dieses besonderen Meilensteins erhielt Olivér eine Ehrenurkunde, den Bildband "Faces of Europe" des Fotokünstlers Carsten Sander, einen EU-gebrandeten Hoodie für frische Sommernächte sowie eine Auswahl europäischer Souvenirs als Andenken.Gosia Binczyk, stellvertretende Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland und Judit Hercegfalvi, Pressereferentin des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland erklärten: "Schön, heute den millionsten Besucher im ERLEBNIS EUROPA willkommen zu heißen. Diese beeindruckende Zahl zeigt das fortwährende Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der europäischen Idee und markiert einen bedeutenden Meilenstein im ersten Jahrzehnt der Ausstellung. Seit 2016 macht ERLEBNIS EUROPA die Vielfalt und Einheit Europas greifbar und ist für Berlinerinnen, Berliner und Besucher aus aller Welt zu einem Begegnungsort im Herzen der Stadt geworden. Wir freuen uns darauf, die Verbindung zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der EU weiterhin zu stärken."Europa erleben - mitten in DeutschlandDas ERLEBNIS EUROPA wurde auf Initiative des Europäischen Parlaments in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission ins Leben gerufen. Am 12. Mai 2016 eröffneten (https://germany.representation.ec.europa.eu/news/schulz-juncker-und-merkel-eroffnen-erlebnis-europa-berlin-2016-05-12_de) der damalige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz und der damalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zusammen mit der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel die Ausstellung im Europäischen Haus.Im ERLEBNIS EUROPA können Gäste erleben, wie europäische Politik gestaltet wird und wie Sie selbst aktiv werden können. Und zwar wie in Straßburg oder Brüssel in allen 24 europäischen Amtssprachen. Die Multimedia Ausstellung bietet auf 400 m2 eine virtuelle Reise durch Europa und die Europäische Union. Der Besuch ist kostenfrei und zwischen 10 und 18 Uhr and 360 Tagen im Jahr ohne Voranmeldung möglich.Im 360°-Kino kann man eine Plenarsitzung des Europäischen Parlaments miterleben. Oder bei einem Planspiel in die Rolle von Europaabgeordneten oder Mitgliedern der Europäischen Kommission schlüpfen und selbst Politik gestalten. An interaktiven Tischen und Monitoren werden die 96 deutschen Europaabgeordneten und ihre Kolleginnen und Kollegen aus den anderen 26 EU-Staaten vorgestellt. Spielerisch erfährt man, was Europa ausmacht, wie Europäische Politik funktioniert und wie Bürgerinnen und Bürger aktiv werden können. Wer mag, kann hier auch einen Gruß aus Europa versenden und ein ganz persönliches Foto im ERLEBNIS EUROPA aufnehmen und per E-Mail an Familie und Freunde schicken.360-Grad-Erfahrung aus dem PlenarsaalBesonderes Highlight der Ausstellung ist ein 360°-Kino, in dem während eines 12-minütigen Films eine Plenartagung des Europäischen Parlaments miterlebt werden kann. Ein weiterer 8-minütiger Film stellt die aktuelle Herausforderungen für Europa dar.Beide Filme laufen auf Deutsch, können über Kopfhörer aber auch in den anderen 23 Sprachen verfolgt werden.Veranstaltungen und Debatten im Europäischen HausWer tiefer in die europäische Politik und ihre Entscheidungsprozesse eintauchen will, kann sich auch in die Verteiler des Verbindungsbüros eintragen und Vorträge und Diskussionsveranstaltung besuchen.Weitere Informationen zu künftigen Veranstaltungen finden Sie unter "Nächste Veranstaltungen" (https://berlin.europarl.europa.eu/deevents-europa-experience).Rollenspiele und Vorträge für Klassen und GruppenFür Schulklassen und Besuchergruppen besteht auch die Möglichkeit, an einem einstündigen Rollenspiel in deutscher Sprache teilzunehmen. Termine gibt es von Montag bis Freitag jeweils um 9 Uhr. Die Rollenspiele sind für Gruppen von 20 bis maximal 40 Personen ab 14 Jahre geeignet. Eine vorherige Anmeldung auf www.erlebnis-europa.eu ist dafür erforderlich.Nicht in Berlin? Versuchen Sie das virtuelle RollenspielIn diesem Online-Spiel können Schülerinnen und Schüler von ihrem Klassenzimmer oder von zu Hause aus im Europäischen Parlament Platz nehmen. Sie debattieren und verhandeln im Rahmen des ungefähr 60 Minuten dauernden Spiels mit den anderen Abgeordneten, arbeiten Kompromisse aus und stimmen über einen Gesetzesvorschlag ab.Weitere InformationenWebseite ERLEBNIS EUROPA (https://visiting.europarl.europa.eu/de/visitor-offer/other-locations/europa-experience/berlin)