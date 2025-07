New York (ots/PRNewswire) -Unterstützung von Geschäftsanwendern durch KI-gestützte Prozessagenten, die natürliche Sprache verstehen und Intentionen in Handlungen umsetzen - ganz ohne ProgrammcodeAuf dem AWS Summit New York City haben Automation Anywhere, der führende Anbieter von Agentic Process Automation (APA), und Amazon Web Services, Inc. (AWS), heute eine Erweiterung des Automation Co-Pilot durch eine neue Integration (https://www.automationanywhere.com/products/automation-co-pilot) mit Amazon Q Business bekannt gegeben. Durch die Kombination der generativen KI von Amazon Q und der branchenweit ersten Process Reasoning Engine (https://www.automationanywhere.com/products/process-reasoning-engine) (PRE) von Automation Anywhere wird das intuitive Erlebnis für Geschäftsanwender verbessert und erweitert. Diese Kombination verbessert die natürlichsprachliche Schnittstelle des Automation Co-Pilot von Automation Anywhere, die Anwenderabsichten schnell in reale Ergebnisse umsetzt. Ab heute ist diese Erweiterung des Automation Co-Pilot auch für Entwickler verfügbar und wird als eigenständige Anwendung oder eingebettet in die von den Geschäftsanwendern verwendete Hauptanwendung bereitgestellt.Mit dieser Integration können Entwickler nun dynamische, präzise anwendungsübergreifende Workflows erstellen, die einen bis zu 10-fachen Mehrwert im Vergleich zu allgemeinen Chatbots bieten, da sie auf Echtzeit-Unternehmensdaten über Retrieval Augmented Generation (RAG) von Amazon Q Business basieren und von Automation Anywhere's PRE - dem Kern des Automation Anywhere APA-Systems - unterstützt werden. Diese neue Integration ermöglicht es Geschäftsanwendern, ihre Anforderungen in einfacher Alltagssprache zu beschreiben. Die KI-Agenten machen sich sofort an die Arbeit und führen komplexe mehrstufige Prozesse direkt in den bereits verwendeten Unternehmensanwendungen aus. Dabei behalten die Anwender volle Kontrolle, da die Überprüfung und Genehmigung durch einen Mitarbeiter über eine einzige Schnittstelle erfolgt."Diese neue Funktion in unserem Automation Co-Pilot repräsentiert eine neue Ära der Unternehmens-KI, in der Menschen Automatisierung nicht nur nutzen, sondern mit ihr zusammenarbeiten", kommentiert Adi Kuruganti (https://www.linkedin.com/in/adikuruganti27/), Chief Product Officer bei Automation Anywhere. "Durch die Kombination von natürlicher Sprache, eingebetteten Erlebnissen, Echtzeitdaten und logischem Denken verändern wir die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird. Damit vollziehen wir den nächsten Schritt zum autonomen Unternehmen, in dem jeder Mitarbeiter von digitalen Agenten unterstützt wird, die sich an seine Bedürfnisse anpassen und gezielt handeln.""Wir bei Tangentia helfen unseren Kunden, das Potenzial der agentenbasierten KI einzusetzen, um ihre Arbeitsweise grundlegend zu verändern", erklärt Vijay Thomas, CEO bei Tangentia. "Diese Zusammenarbeit mit Automation Anywhere eröffnet eine neue Dimension der KI-gestützten Automatisierung. Mit dem Automation Co-Pilot, der in Amazon Q Business integriert ist und von der Process Reasoning Engine unterstützt wird, können unsere Kunden ihre Anforderungen in natürlicher Sprache beschreiben. Die KI-Agenten erledigen dann den Rest. Die Möglichkeit, schnellere, präzisere und personalisierte Ergebnisse zu liefern, ist ein Gamechanger für Geschäftsanwender in allen Branchen."Informationen zu Automation AnywhereAutomation Anywhere ist führend im Bereich der Agentic Process Automation (APA) und wird von der Vision geleitet, die Zukunft der Arbeit durch die Freisetzung des menschlichen Potenzials durch Automatisierung zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.automationanywhere.com.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2383572/5235337/Automation_Anywhere_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/automation-anywhere-meldet-integration-mit-aws-um-die-zukunft-der-mensch-agent-zusammenarbeit-vorzustellen-302508027.htmlPressekontakt:Susan Torrey | susan.torrey@automationanywhere.comOriginal-Content von: Automation Anywhere, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173141/6079039