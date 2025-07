Nio hat in China offiziell sein bis zu siebensitziges E-SUV Onvo L90 präsentiert und die Vorbestellungen geöffnet. Die Preise beginnen ab 279.900 Yuan bzw. 193.900 Yuan, wenn die Batterie gemietet wird. Der Marktstart des Onvo L90 soll Ende Juli erfolgen und die Auslieferungen am 1. August beginnen, wie Nio mitteilt. Mit Preisen von umgerechnet 33.400 Euro mit gekaufter Batterie und 23.100 Euro zuzüglich Batteriemiete will Nio mit den "attraktiven ...

