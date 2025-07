© Foto: Unsplash

Bank-of-America-Daten zeigen: Fondsmanager investieren aggressiv - der Cash-Anteil fällt auf ein 10-Jahres-Tief. Für Strategen wie Michael Hartnett ist das ein Warnsignal: Die Gier ist zurück. Die jüngste Umfrage der Bank of America (BofA) unter globalen Fondsmanagern offenbart eine zunehmende Risikobereitschaft an den Finanzmärkten - mit möglichen Warnsignalen für eine überdehnte Aktienrallye. So ist der durchschnittliche Bargeldbestand der Fonds auf 3,9 Prozent gefallen - der niedrigste Wert seit über einem Jahrzehnt. Für BofA-Chefstratege Michael Hartnett ein klassisches Verkaufssignal. "Die Anlegerstimmung ist so bullish wie seit Februar 2025 nicht mehr, aufgrund des größten Anstiegs …