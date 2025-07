Ethereum-Kurs-Prognose: Nachfrage übersteigt Schürfmenge um 115x

Heute wurde bei den Ethereum-ETFs ein neuer Rekord verzeichnet und auch sonst ist ihre Nachfrage so hoch, dass sie die tägliche Anzahl von neu geschürften ETH bei Weitem übertrifft. Zeitgleich nimmt der Ethereum-Bestand der Kryptobörsen zunehmend ab, sodass die Frage aufkommt, wie weit ETH in diesem Jahr noch steigen kann. Erfahren Sie jetzt nähere Details in diesem Beitrag.

Interesse an Ethereum nimmt deutlich zu

Ethereum konnte laut den Angaben von CoinCodex über die vergangenen 30 Tage ein Kursplus von 23,40 % verzeichnen, während es bei Bitcoin in derselben Zeit lediglich 7,18 % waren. Dies deutet es darauf hin, dass sich die Anleger nach dem neuen Bitcoin-Allzeithoch von über 123.000 USD verstärkt den Altcoins widmen, um die potenzielle Rendite zu steigern.

Unter anderem hat Tom Lee mit dem Unternehmen Bitmine Immersion Technologies 300.000 ETH für mehr als 1 Mrd. USD erworben. In der nächsten Zeit soll der Bestand noch auf 5 % des Ethereum-Angebots expandiert werden, womit es sogar mehr ETH als Strategy Inc. BTC halten würde.

https://twitter.com/sassal0x/status/1945826415439691872

Einer der bullischsten Faktoren für Ethereum stellt derzeit die im Verhältnis zur täglichen Emissionsmenge von 2.008 ETH hohen Käufe von zuletzt 231.000 ETH, was somit dem 115-Fachen entspricht. Somit kommen die Ethereum-ETFs auf AUM von 14,09 Mrd. USD sowie tägliche Ethereum-Zukäufe von durchschnittlich 11.460, was das fast das 6-Fache ist.

Nachdem sich das Kapital zunehmend von Bitcoin in Ethereum und somit die nächstsichere Kryptowährung verlagert hat, erwarten Analysten wie Andy, dass im Zuge einer erneuten Rotierung das Kapital in die Ethereum-Ökosystem-Coins wie EtherFi, Chainlink, Frax, Uniswap, Aave, Polygon, Optimism, EigenLayer und weitere fließen wird.

Förderlich wirken sich auch die heute neu geschürften USDT-Stablecoins im Umfang von 1 Mrd. USD aus, welche dem Ethereum-Ökosystem zugutekommen. Somit kann auch wieder weiteres Kapital in die verschiedenen Projekte der Blockchain fließen. Da heute noch die Krypto-Gesetze unterzeichnet werden dürften, ist dies zusätzlich bullisch für Ethereum.

Ethereum-Kurs-Prognose:

ETH kann sich weiterhin auf CoinMarketCap in den Trends auf dem zweiten Platz halten. Zudem sind 90,5 % der Anleger nun bezüglich ETH bullisch gestimmt. All dies kann die Rally noch einmal beflügeln, wobei die technische Analyse inzwischen schon die ersten Warnzeichen gibt, welche auf eine temporäre Gegenbewegung hindeuten.

Mittlerweile notiert ETH bei einem Kurs von 3.407 USD und ist somit nur noch rund 5,66 % von dem diagonalen Widerstand der Keilformation bei rund 3.600 USD entfernt. Zudem befindet sich unmittelbar dahinter, im Bereich von 3.970 USD, eine weitere diagonale Widerstandslinie, welche es für eine Fortsetzung der Rally zunächst zu überwinden gilt.

Ethereum-Chart | Quelle: Tradingview

An diesen ist hingegen auch mit Gegenbewegungen zu rechnen. Zudem befindet sich mittlerweile der RSI mit einem Wert von 82,62 im überkauften Bereich. Zumindest ein Testen der Marke von 3.000 USD scheint in nächster Zeit möglich und kann angesichts der Expansion der globalen Geldmenge M2 gute Nachkaufgelegenheiten bieten.

Bei der Auswertung unterschiedlichster Analysten ergibt sich für die Ethereum-Prognose in diesem Jahr eine bärische Spanne von 1.850 bis 2.500 USD, ein Basisszenario von 2.500 bis 5.000 USD und im bullischen Falle sogar ein ETH-Kurs zwischen 5.000 und 10.000 USD.

Ist Bitcoin Hyper das neue Ethereum?

Immer mehr Investoren scheinen in Bitcoin Hyper das neue Ethereum entdeckt zu haben, da der Vorverkauf die Liquidität wie ein Magnet anzieht und nach etwas mehr als einem Monat schon mehr als 3,21 Mio. USD eingeworben hat. Dabei hat sich das Verkaufstempo zuletzt noch einmal gesteigert, da Anlegern den frühen Einstieg in die Bitcoin-Erweiterung nicht verpassen wollen.

Denn diese verspricht die Skalierbarkeit von Solana mit der Liquidität und der Sicherheit von Bitcoin zu verbinden. Dies hat den Vorteil, dass Bitcoin wieder günstig und schnell übertragbar und sogar funktional wird. Damit vollzieht BTC den Wandeln von einem statischen Wertspeicher hin zu einem echten Web3-Ökosystem, wie es auch Ethereum ist.

Zudem bietet Bitcoin Hyper eine höhere Leistung als ETH, da Solana schon über 1,2 Mio. TPS und eine Verzögerung von weniger als 100 ms erreichen soll. Mit einer solchen Bandbreite und Geschwindigkeit können zahlreiche Kryptosektoren ermöglicht werden, die neben den Infrastrukturinvestments an Bedeutung gewinnen wie KI, GameFi, Trading und SocialFi.

Die nativen HYPER-Coins werden in der aktuellen Vorverkaufsphasen für 0,0123 USD angeboten. In den nächsten 27 Stunden wird jedoch diese Runde abgeschlossen und eine weitere Preiserhöhung durchgeführt. Auch wegen der tendenziell sinkenden Staking-Rendite von 283 % pro Jahr lohnt sich ein schnelles Zugreifen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.