Kurz vor Ablauf von Trumps Ultimatum haben sich Europa und die USA auf einen milliardenschweren Gas-Deal geeinigt. Der italienische Energiekonzern Eni schloss mit dem US-Exporteur Venture Global einen Vertrag über 20 Jahre zur Lieferung von jährlich zwei Millionen Tonnen Flüssiggas. In einer gemeinsamen Erklärung bestätigten am Mittwoch das italienische Unternehmen ENI und der in Virginia D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...