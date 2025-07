DJ MÄRKTE EUROPA/Sehr fest - US-Daten und Berichtssaison helfen

DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt hat am Donnerstag mit kräftigen Aufschlägen geschlossen. Ein vorzeitiges Ausscheiden von Fed-Chairman Jerome Powell scheint zunächst vom Tisch zu sein. US-Präsident Donald Trump bestritt, dass er sich zu Entlassungsplänen für Powell geäußert habe. Stützend wirkten eine Reihe günstiger US-Konjunkturdaten. Der US-Einzelhandelsumsatz im Juni stieg stärker als erwartet, die Importpreise fielen besser als prognostiziert aus und der Philadelphia-Fed-Index stieß überraschend in positives Terrain vor.

Der DAX gewann 1,5 Prozent auf 24.371, für den Euro-Stoxx-50 ging es ebenfalls 1,5 Prozent nach oben. Am Devisenmarkt tendierte der Euro weiterhin zur Schwäche und lag zu Börsenschloss bei rund 1,16 Dollar.

Die Inflation im Euroraum ist im Juni wie erwartet auf 2,0 Prozent gestiegen. Der Preisdruck in der Eurozone hat im Juni leicht zugenommen. Die Anleger gehen dennoch davon aus, dass die EZB die Zinsen im weiteren Jahresverlauf erneut senken wird, auch wenn sie bei der Sitzung im Juli nicht geändert werden dürften. Dies steht im Gegensatz zur Federal Reserve, die angesichts der möglichen Auswirkungen der Zollpolitik der US-Regierung bei Zinssenkungen zurückhaltender ist.

Berichtssaison hält positive Überraschungen parat

Im Blick stand weiterhin die Berichtssaison, die einige positive Überraschungen parat hielt. Geschäftszahlen gab es unter anderem aus der Schweiz. Dort hat der Industriekonzern ABB (+9,9%) im zweiten Quartal so viele Aufträge wie noch nie verzeichnet und sieht sich ungeachtet der geopolitischen Unsicherheiten auf gutem Weg zu einem weiteren Rekordjahr. Für Siemens ging es im Gefolge 4,1 Prozent nach oben.

Solide Ergebnisse von Taiwan Semiconductor Manufacturing halfen Technologiewerten: Infineon gewannen 2 Prozent, Aixtron 5,1 Prozent und STMicro 3 Prozent.

Novartis (-1,9%) legte zwar beeindruckende Ergebnisse vor und setzte damit eine Reihe von Quartalsberichten fort, in denen die Erwartungen übertroffen und die Prognose zum zehnten Mal angehoben wurde, wie Analyst Stefan Schneider von Vontobel kommentierte. Negativ wurde an der Börse allerdings bewertet, dass CFO Harry Kirsch das Unternehmen verlässt. Kirsch geht in den Ruhestand und wird durch Mukul Mehta ersetzt.

Gerresheimer will sich nicht von Private Equity übernehmen lassen

Die Aktie von Gerresheimer verlor gegen den Trend 6,7 Prozent. Den Grund lieferte die Aussage vom Vorabend, wonach sich das Unternehmen nicht mehr von einem Private Equity Investor übernehmen lassen will. Damit entweicht zunächst sämtliche noch vorhandene Übernahmefantasie aus dem Wert. Die jüngst veröffentlichten Zahlen zum zweiten Quartal machten deutlich, dass die Marge unter Druck steht.

Nach positiven Vorgaben von Docmorris (+9,2%) gewannen Redcare Pharmacy 9,7 Prozent. Nun ist der Bundesgerichtshof der Linie des Europäischen Gerichtshofs gefolgt und hat die Zulässigkeit von Rezept-Boni bestätigt. In der Folge führt Docmorris ab sofort wieder den Bargeldbonus ein, was an der Börse positiv gewertet wurde.

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich (-16,2%) hat angesichts eines schwierigeren Umfelds und Aufwendungen für ein Kostensenkungsprogramm sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognose für dieses Jahr kassiert.

=== Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 5.377,15 +1,5% +8,2% Stoxx-50 4.515,92 +1,0% +3,8% Stoxx-600 547,03 +1,0% +6,7% XETRA-DAX 24.370,93 +1,5% +20,6% CAC-40 Paris 7.822,00 +1,3% +4,6% AEX Amsterdam 914,47 +1,4% +2,7% ATHEX-20 Athen 4.979,79 +1,3% +37,7% BEL-20 Bruessel 4.530,00 +1,1% +5,0% BUX Budapest 100.655,18 +0,8% +25,9% OMXH-25 Helsinki 4.827,48 +0,4% +11,4% OMXC-20 Kopenhagen 1.721,12 -0,9% -17,4% PSI 20 Lissabon 7.695,57 +0,0% +20,6% IBEX-35 Madrid 13.994,50 +0,8% +19,7% OBX Oslo 1.533,71 +0,5% +14,8% PX Prag 2.186,50 +0,8% +23,3% OMXS-30 Stockholm 2.555,63 +1,7% +1,2% WIG-20 Warschau 2.905,75 +1,3% +30,9% ATX Wien 4.486,49 +1,0% +21,2% SMI Zuerich 11.961,87 +0,4% +2,7% *bezogen auf Vortagesschluss DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1599 -0,3% 1,1636 1,1686 +12,4% EUR/JPY 172,25 +0,1% 172,04 172,18 +5,6% EUR/CHF 0,9328 +0,1% 0,9322 0,9313 -0,7% EUR/GBP 0,8645 -0,3% 0,8672 0,8682 +4,8% USD/JPY 148,49 +0,4% 147,85 147,35 -6,0% GBP/USD 1,3418 +0,0% 1,3418 1,3459 +7,2% USD/CNY 7,1534 -0,0% 7,1540 7,1493 -0,8% USD/CNH 7,1858 +0,1% 7,1793 7,1753 -2,1% AUS/USD 0,6488 -0,6% 0,6528 0,6539 +5,5% Bitcoin/USD 118.638,90 -0,6% 119.365,50 119.320,30 +26,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,12 66,38 +1,1% 0,74 -7,3% Brent/ICE 69,01 68,52 +0,7% 0,49 -8,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.337,11 3.347,18 -0,3% -10,07 +27,6% Silber 32,76 32,59 +0,5% 0,17 +17,0% Platin 1.234,99 1.220,50 +1,2% 14,49 +39,4% Kupfer 5,46 5,50 -0,7% -0,04 +34,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2025 12:16 ET (16:16 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.