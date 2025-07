DJ MÄRKTE USA/Etwas fester - Konjunkturdaten dämpfen Zinssenkungshoffnung

DOW JONES--Die US-Börsen tendieren am Donnerstag im Verlauf etwas fester, nachdem verschiedene Unternehmen ermutigende Zahlenausweise vorgelegt haben. Diesen stehen allerdings Konjunkturdaten gegenüber, die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank dämpfen. Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,3 Prozent auf 44.385 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite steigen um 0,4 bzw 0,8 Prozent.

Am Vortag hatten neue Gerüchte über die angeblich geplante vorzeitige Entlassung des US-Notenbankchefs Jerome Powell die Anleger vorübergehend verunsichert. US-Präsident Donald Trump soll Kreisen zufolge bei einigen republikanischen Abgeordneten angedeutet haben, dass er wahrscheinlich versuchen werde, den Fed-Chef bald zu entlassen. Trump dementierte entsprechende Pläne, worauf sich die Gemüter beruhigten.

Daneben gibt es neue Entwicklungen im Zollstreit. Der Präsident kündigte am Mittwoch Pauschalzölle von 10 bis 15 Prozent auf Importe aus vielen Ländern an. Man werde entsprechende Briefe an "deutlich über 150 Länder" schicken, sagte Trump zu Reportern.

Unter den Konjunkturdaten des Tages stieg der stark beachtete Einzelhandelsumsatz im Juni stärker als erwartet. Der private Konsum steht für etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen in der Vorwoche überraschend zurück. Die Importpreise stiegen im Juni weniger deutlich als erwartet, was nach den Erzeugerpreisen vom Mittwoch ein weiterer Hinweis auf nachlassenden Inflationsdruck ist. Der Philadelphia-Fed-Index erholte sich im Juli deutlich und stieß wider Erwarten in positives Terrain vor. Alles in allem sprächen die Daten dafür, dass die US-Notenbank sich mit Zinssenkungen weiter Zeit lassen dürfte, heißt es. Im späteren Verlauf werden noch die Lagerbestände aus dem Mai veröffentlicht.

Die in den USA notierten Aktien von TSMC gewinnen 4 Prozent, nachdem der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger für das zweite Quartal einen Rekordgewinn ausgewiesen hat - und dies trotz der Unsicherheit wegen der US-Zollpolitik. Die Aktie des wichtigsten TSMC-Kunden Nvidia verbessert sich um 1,3 Prozent.

Die Fluggesellschaft United Airlines hat überraschend gute Zahlen vorgelegt. Der Kurs steigt um 2,1 Prozent.

Für Pepsico geht es um 6,8 Prozent aufwärts. Die Quartalszahlen des Herstellers von Getränken und Snacks fielen besser aus als erwartet, zudem zeigte sich das Unternehmen für das Geschäftsjahr optimistischer als zuvor.

GE Aerospace fallen um 1,7 Prozent. Der Triebwerkshersteller hat starke Zahlen vorgelegt und den Ausblick erhöht. Allerdings hat die Aktie in den zurückliegenden zwölf Monaten 60 Prozent zugelegt, so dass Anleger nun wohl Gewinne mitnehmen.

Um 2,9 Prozent abwärts geht es für Archer-Daniels-Midland. Belastend wirkt hier die Aussage des US-Präsidenten, dass Coca-Cola eingewilligt habe, in den USA echten Rohrzucker zu verwenden. Er reagierte damit auf Kritik an anderen Süßstoffen wie Fruktose-Glukose-Sirup (HFCS). Archer-Daniels stellt HFCS aus Maisstärke her, der in verschiedenen Coke-Produkten verwendet wird. Die Aktie des Wettbewerbers Ingredion fällt um 2,1 Prozent.

Der Dollar setzt seinen Anstieg fort; er profitiert weiter davon, dass Trump Pläne zur Entlassung von Notenbankchef Powell dementiert hat. Der Dollarindex steigt um 0,2 Prozent. Würde Trump Powell vorzeitig absetzen, würde dies Zweifel an der Unabhängigkeit der Federal Reserve wecken und den Dollar beschädigen, sagen Beobachter. Und sollte sich die Notenbank dem Wunsch des Präsidenten nach Zinssenkungen beugen, dürfte das die Inflation in die Höhe treiben und die Fed letztlich zwingen, die geldpolitischen Zügel wieder anzuziehen.

Am Anleihemarkt sind die Renditen nach den Konjunkturdaten, die für eine abwartende Haltung der US-Notenbank sprachen, nur vorübergehend gestiegen. Beobachter merken an, dass die geringe Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe damit zusammenhänge, dass in der Autoindustrie weniger Produktionsstätten als üblich während der Sommerferien geschlossen seien. Und die Einzelhandelsumsätze seien bei genauerer Betrachtung auch nicht so beeindruckend. Aktuell steht die Zehnjahresrendite kaum verändert bei 4,45 Prozent.

Der festere Dollar lastet auf dem Goldpreis. Die Feinunze ermäßigt sich um 0,2 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auch auf ein wieder geringeres Sicherheitsbedürfnis, nachdem eine Absetzung des Fed-Chefs zunächst offenbar vom Tisch sei. Die Ölpreise tendieren derweil fester. Hier setzen die Akteure auf eine höhere Nachfrage.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.384,66 +0,3% 129,88 +4,0% S&P-500 6.289,31 +0,4% 25,61 +6,5% NASDAQ Comp 20.895,50 +0,8% 165,01 +7,4% NASDAQ 100 23.085,98 +0,8% 178,01 +9,0% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1601 -0,3% 1,1636 1,1686 +12,4% EUR/JPY 172,27 +0,1% 172,04 172,18 +5,6% EUR/CHF 0,9328 +0,1% 0,9322 0,9313 -0,7% EUR/GBP 0,8645 -0,3% 0,8672 0,8682 +4,8% USD/JPY 148,49 +0,4% 147,85 147,35 -6,0% GBP/USD 1,3420 +0,0% 1,3418 1,3459 +7,2% USD/CNY 7,1527 -0,0% 7,1540 7,1493 -0,8% USD/CNH 7,1852 +0,1% 7,1793 7,1753 -2,1% AUS/USD 0,6487 -0,6% 0,6528 0,6539 +5,5% Bitcoin/USD 118.570,05 -0,7% 119.365,50 119.320,30 +26,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,10 66,38 +1,1% 0,72 -7,3% Brent/ICE 69,00 68,52 +0,7% 0,48 -8,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.339,16 3.347,18 -0,2% -8,02 +27,6% Silber 32,78 32,59 +0,6% 0,19 +17,0% Platin 1.237,91 1.220,50 +1,4% 17,41 +39,4% Kupfer 5,47 5,50 -0,5% -0,03 +34,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

