FAIRFORD, UK / ACCESS Newswire / 17. Juli 2025 / General Atomics unternimmt einen mutigen Schritt zur raschen Bereitstellung eines europäischen Collaborative Combat Aircraft (CCA, kooperatives Kampfflugzeug), das auf einer ausgereiften US-Plattform basiert, in Europa zusammengebaut wird und mit europäischen Missionssystemen ausgestattet ist. Damit führt es seine unabhängigen amerikanischen und deutschen Tochtergesellschaften in der Luft- und Raumfahrt in einem gemeinsamen Betriebsprojekt zusammen.

YFQ-42A

Das neue Flugzeug basiert auf dem Prototyp YFQ-42A der U.S. Air Force, der sich derzeit in der Bodenerprobung befindet und noch in diesem Sommer seinen Erstflug absolvieren soll. Es wurde von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) in San Diego, Kalifornien, entwickelt und gebaut. Die Anpassung der europäischen Missionssysteme und die Fertigung in Europa werden von der deutschen Tochtergesellschaft von General Atomics, General Atomics Aerotec Systems GmbH (GA-ATS), mit Sitz in Oberpfaffenhofen bei München unterstützt.

Die Nutzung der früheren Investitionen dieser etablierten Luft- und Raumfahrtunternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks bietet eine Starthilfe für die Entwicklung europäischer unbemannter Kampfflugzeuge und einen Weg zur Einhaltung der von den europäischen Staaten festgelegten kurzen Beschaffungsfristen. Darüber hinaus bietet dies einen etablierten Weg für weitere internationale Kooperationen und einheimische Verteidigungspartnerschaften, basierend auf den bisherigen Erfolgen beider Unternehmen bei der Lieferung von Flugzeugen weltweit.

"Wir sind sehr daran interessiert, unser Fachwissen über unbemannte Flugzeugsysteme mit dem Fachwissen über luftgestützte Sensoren und Waffensysteme der europäischen Verteidigungsindustrie zu kombinieren, beginnend mit unserer eigenen Tochtergesellschaft GA Aerotec Systems GmbH in Deutschland", sagte Linden Blue, CEO von GA-ASI. "Mit einem bewährten CCA-Design, das sich bereits in der Produktion befindet, werden diese Systeme in erheblicher Stückzahl mit hochtechnologischem europäischem Input geliefert, um eine erschwingliche Menge für NATO-Kampftruppen aufzubauen und zu tragen."

GA-ASI ist der weltweit führende Hersteller unbemannter Luftfahrtsysteme, der in drei Jahrzehnten mehr als 1.200 Flugzeuge ausgeliefert hat und eine Flotte mit fast 9 Millionen Flugstunden unterstützt. Das Unternehmen hat drei Arten unbemannter Kampfjets entwickelt, darunter die bahnbrechende MQ-20 Avenger-Drohne (2009) und die Off-Board-Sensorstation XQ-67A der U.S. Air Force (2024). Sein Kampfflugzeug YFQ-42A wurde in kürzester Zeit auf der Grundlage des XQ-67A entwickelt und wird voraussichtlich nur 18 Monate nach seinem Vorgänger einsatzbereit sein.

Die internationale Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schwerpunkt für General Atomics. Die Flugzeuge von GA-ASI werden von den USA, dem Vereinigten Königreich, Spanien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Japan, Indien und vielen anderen Kunden auf der ganzen Welt eingesetzt. Die hochwertige Lieferkette von GA-ASI für UAS reicht tief in diese Partnerländer hinein, wo wichtige Flugzeugkomponenten, Subsysteme und komplette Sensornutzlasten hergestellt werden.

GA-ATS ist ein deutsches Unternehmen für die Herstellung, Wartung, Reparatur und Überholung von Flugzeugen. Seit mehr als 40 Jahren werden auf dem Firmengelände Flugzeuge hergestellt und gewartet. Das Unternehmen führt Instandhaltungsarbeiten an NH-90-Hubschraubern für das deutsche Militär durch, baut, wartet und modifiziert das Mehrzweckflugzeug Do-228 und führt Triebwerksüberholungen am Turboprop-Triebwerk TPE-331-10 durch, das sowohl in der Do-228 als auch im unbemannten Flugzeug MQ-9A/B zum Einsatz kommt.

Ein neues Collaborative Combat Aircraft für Europa, das auf dem YFQ-42A basiert, wird von diesen früheren Erfolgen profitieren, erklärte Blue.

"Die europäischen Nationen sind wichtige und unersetzliche Verbündete für die USA und unser Unternehmen", sagte er. "Wir werden ein ausgereiftes Flugzeug liefern, das in seiner Entwicklung bereits weit fortgeschritten ist, und wir freuen uns auf deutsche und andere europäische nationale Partnerschaften, um diese Flugzeuge in den europäischen und NATO-Luftstreitkräften in Betrieb zu nehmen, während der Kontinent eine neue Generation hochleistungsfähiger Verteidigungssysteme aufbaut."

