Es ist der völlige Wahnsinn, was sich seit Wochen wieder im No Brainer Club abspielt. Hunderte Mitglieder scheinen aus dem Partymodus kaum noch herauszukommen: Der jüngste Trading-Tipp liefert mindestens +100% Kursgewinn innerhalb von 24 Stunden. Schon in der Vergangenheit haben wir die Nasdaq-notierte Windtree Therapeutics als unseriöses Konstrukt identfiziert, deren Management und Assets in höchstem Grade fragwürdig erscheinen. Ein Kursverlust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...