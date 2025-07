Toronto (ots/PRNewswire) -Verwaltetes SUI-Vermögen von Valour übersteigt 63,5 Mio. USD (87,1 Mio. CAD); Treasury SUI-Bestand von DeFi Technologies erreicht 20,2 Mio. USD (27,7 Mio CAD) - jetzt zweitgrößte Position nach Bitcoin- Verwaltetes SUI-Vermögen von Valour übersteigt 63,5 Mio. USD (87,1 Mio. CAD): Mit einem Anstieg von 54 % seit dem 30. Juni, der auf die Nachfrage und das Interesse der Anleger an aufstrebenden Layer-1-Ökosystemen wie SUI zurückzuführen ist, gehört das SUI-ETP von Valour auch zu den am schnellsten wachsenden Produkten in seinem Portfolio von über 75 börsengehandelten Produkten (Exchange-Traded Products, ETPs).- Treasury SUI-Bestand von DeFi Technologies wächst auf 20,2 Mio. USD (27,7 Mio. CAD): Jetzt die zweitgrößte Position des Unternehmens nach Bitcoin, mit einem Anstieg von 41 % im Vergleich zum Vormonat.- Wiederkehrende Einnahmen aus Renditen und Gebühren: Valours SUI-ETP erwirtschaftet eine Staking-Rendite von 3,3 % und eine Verwaltungsgebühr von 1,9 %. Die gemischte Rendite des Unternehmens über alle gestakten verwalteten Vermögenswerte beträgt etwa 8 %, was ein nachhaltiges, nicht verwässerndes Wachstum unterstützt und die Position des Unternehmens als eines der einzigen profitablen, Cash-generierenden börsennotierten Kryptounternehmen untermauert.DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi") überbrückt, freut sich, über seine Tochtergesellschaft Valour Inc. ("Valour") ein Rekordhoch bei den verwalteten SUI-Vermögenswerten (Assets under Management, "AUM") sowie einen bedeutenden Meilenstein bei der unternehmenseigenen Treasury-Beständen für digitale SUI-Vermögenswerte bekanntzugeben.Zum 15. Juli 2025 verzeichnete Valour einen historischen Höchststand von 63.545.741 USD (87.166.328 CAD) an verwaltetem SUI-Vermögen, was einem Anstieg von rund 54 % seit dem 30. Juni entspricht. Dieser Anstieg ist auf die wachsende Nachfrage institutioneller Anleger und das breitere Marktinteresse an aufstrebenden Layer-1-Ökosystemen zurückzuführen. Das SUI-ETP von Valour gehört außerdem zu den am schnellsten wachsenden Produkten in seinem Portfolio von über 75 börsengehandelten Produkten (Exchange-Traded Products, ETPs).Gleichzeitig erreichte der Treasury-Bestand von DeFi Technologies an SUI mit 4.913.918 SUI ebenfalls einen neuen Höchststand von rund 20,2 Mio. USD (27,7 Mio. CAD), was einem Anstieg von rund 41 % seit dem 30. Juni entspricht. Damit ist SUI nach Bitcoin der zweitgrößte digitale Vermögenswert des Unternehmens."Unsere SUI-Strategie ist weiterhin erfolgreich, sowohl in Bezug auf die Marktperformance als auch auf das Wachstum beim Treasury", sagte Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. "Wie bei Bitcoin halten wir SUI nicht einfach nur, sondern wir monetarisieren sie durch unsere vertikal integrierte Infrastruktur, die Asset Management, Trading und Staking umfasst. Wir sind stolz darauf, zu den Ersten zu gehören, die neu eingeführte Token wie SUI als regulierte ETPs anbieten. Diese Dynamik ist ein zentraler Bestandteil unserer Roadmap, mit der wir 100 vielversprechende digitale Vermögenswerte über sichere, konforme Anlageinstrumente auf die traditionellen Märkte bringen wollen."Was ist SUI?SUI ist eine leistungsstarke Layer-1-Blockchain, die auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und benutzerfreundliche Entwicklung ausgelegt ist. SUI wurde von ehemaligen Meta-Ingenieuren entwickelt und ermöglicht die schnelle und kosteneffiziente Ausführung von dezentralen Anwendungen und Smart Contracts. Der neuartiger Konsensmechanismus und die objektzentrierte Architektur machen SUI zu einer der vielversprechendsten Chains der nächsten Generation von Blockchain-Infrastrukturen.SUI-Staking zur ErtragsgenerierungValour monetarisiert seine verwalteten Vermögenswerte durch eine Kombination aus Staking-Renditen und Verwaltungsgebühren und wandelt so passives Engagement in wiederkehrende Einnahmen um. Im Gegensatz zu traditionellen ETP-Emittenten behält Valour die Staking-Prämien als Erträge ein und schöpft damit neben den von den Anlegerinnen und Anlegern erhobenen Gebühren direkt Wert aus den in seinen Produkten gehaltenen digitalen Vermögenswerten.Der SUI-ETP von Valour ist ein Beispiel für dieses Modell, das eine Verwaltungsgebühr von 1,9 % und eine jährliche Staking-Rendite von 3,3 % auf die verwalteten SUI erzielt. Diese doppelte Einnahmestruktur unterstützt die vertikal integrierte Strategie von DeFi Technologies und stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, verwaltete Vermögenswerte systematisch zu monetarisieren.Über das gesamte gestakte verwaltete Vermögen erzielt Valour eine gemischte Rendite von ca. 8 %, was die Rentabilität und Skalierbarkeit des Unternehmens weiter verbessert, ohne dass es auf Verwässerung oder externes Kapital angewiesen ist.SUI als strategische Ergänzung zur Unternehmens-TreasuryDeFi Technologies baut seine diversifizierte digitale Treasury-Position im Einklang mit seiner langfristigen Anlagestrategie für digitale Infrastruktur strategisch weiter aus und verwaltet diese. Zum 30. Juni 2025 belief sich der Gesamtbestand im Treasury auf rund 48,4 Mio. USD (66 Mio. CAD), mit Positionen in Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche und anderen hochwertigen Token.Der Anstieg der SUI auf 20,2 Mio. USD (27,7 Mio. CAD) - und damit mittlerweile die zweitgrößte Position des Unternehmens - spiegelt die wachsende strategische Bedeutung und Marktrelevanz wider.Zusätzlich zu seinen Kryptowährungsbeständen hält das Unternehmen rund 14 Mio. USD (19 Mio. CAD) an Barmitteln und USDT, was ihm Flexibilität bei der Neugewichtung oder Erweiterung der Treasury-Position wenn sich die Marktbedingungen ändern.Dieses Wachstum spiegelt die Fähigkeit von DeFi Technologies wider, von neu entstehenden Ökosystemen zu profitieren und gleichzeitig einen disziplinierten, umsatzsteigernden Ansatz für das Digital Asset Management beizubehalten.Digital Asset TreasuryIm Rahmen seines vertikal integrierten Modells verwaltet DeFi Technologies aktiv einen diversifizierten Bestand an digitalen Vermögenswerten, der darauf ausgelegt ist, langfristigen Kapitalzuwachs, strategische Flexibilität und Bilanzstärke zu unterstützen. Diese Beteiligungen ergänzen das operative Kerngeschäft des Unternehmens - einschließlich Vermögensverwaltung, Staking und Trading - und werden mit dem vom Unternehmen generierten freien Cashflow erworben, ohne dass eine Verwässerung oder Fremdfinanzierung erforderlich ist.Zum 30. Juni 2025 hatte der Bestand an digitalen Vermögenswerten von DeFi Technologies einen Wert von etwa 48,4 Mio. USD (66 Mio. CAD). Das Portfolio umfasst ein direktes Engagement in Bitcoin, Ethereum, Solana und anderen hochinteressanten Token, die mit den langfristigen Aussichten des Unternehmens für digitale Infrastrukturen übereinstimmen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Barmittel und USDT in Höhe von ca. 14 Mio. USD (19 Mio. CAD), was ihm die strategische Flexibilität bietet, sein Treasury zu erweitern oder neu auszurichten, wenn sich die Marktbedingungen ändern.Die Aufteilung des Portfolios stellt sich zum 30. Juni 2025 wie folgt dar:- 208,8 BTC: 25.605.799 USD (35.062.149 CAD) - Stand: 13. Juli 2025- 4.913.918 SUI: 20.196.203 US$ (27.740.662 C$) - ab dem 15. Juli 2025- 161 ETH: 400.320,06 USD (49.239 CAD)- 1.586.683 ADA: 907.837 USD (1.245.553 CAD)- 14.375 SOL: 2.224.726 USD (3.052.324 CAD)- 490,5 UNI: 3.498 USD (4.800 CAD)- 433.321,6 AVAX: 7.788.747 USD (10.686.161 CAD)- 1.925.703 CORE: 994.860 USD (1.364.948 CAD)Diese solide Treasury-Strategie stärkt nicht nur die finanzielle Basis des Unternehmens, sondern verbessert auch seine Fähigkeit, künftige Wachstumschancen zu nutzen, und steht im Einklang mit dem Ziel, langfristigen Shareholder Value zu schaffen.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsechzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle Ausführung und Verwahrung konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/Tochtergesellschaften von DeFi TechnologiesInformationen zu ValourValour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte ("ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Besuchen Sie valour.com, um weitere Informationen zu Valour oder Updates zu erhalten und um sich zu abonnieren.Informationen zu Stillman DigitalStillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.comInformationen zu Reflexivity ResearchReflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.reflexivityresearch.com/Informationen zu Neuronomics AGNeuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.neuronomics.com/Analystenberichte zu DeFi TechnologiesEine vollständige Liste der Analystenberichte zu DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relationsresearch.Für Anfragen von institutionellen Anlegern, Fonds oder Family Offices wenden Sie sich bitte an: ir@defi.techWarnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Digital Asset Treasury-Strategie des Unternehmens, die Monetarisierung des verwalteten Vermögens des Unternehmens, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Pressekontakt:KCSA Strategic Communications,defi@kcsa.com; Olivier Roussy Newton,Chief Executive Officer,ir@defi.tech,(323) 537-7681