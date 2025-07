Im Zuge der rasant fortschreitenden globalen wirtschaftlichen Integration durchläuft die Materialwissenschaft das Fundament der modernen Industrie einen tiefgreifenden Wandel. Global New Material International Holdings Limited (GNMI) steht an der Spitze dieser Entwicklung.

Colored Building-Integrated Photovoltaic modules developed by CQV, a subsidiary of GNMI.

Auf der kürzlich abgehaltenen 2.Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference wurde GNMI für sein herausragendes Engagement für Innovation und grüne Entwicklung mit dem Preis "Best Practice in Technological Innovation" ausgezeichnet.

Die Jury lobte die Leistungen des Unternehmens und hob hervor, dass "die Innovationen von GNMI breite internationale Anerkennung gefunden haben. Das Unternehmen verfolgt eine klare, auf grüne Fertigung und Nachhaltigkeit ausgerichtete Strategie und bietet tragfähige Lösungen zur Verringerung der Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Ressourcen, während es die umweltfreundliche Fertigung vorantreibt."

Technologische Innovation ist von zentraler Bedeutung für den Erfolg des Unternehmens. Seine Kernprodukte Perlglanzmaterialien und funktionelle Glimmerfüllstoffe kommen in Kosmetika, Kunststoffen, Gummi, Beschichtungen und neuen Energiebatterien zum Einsatz. Da natürlicher Glimmer nur begrenzt verfügbar ist, hat das Unternehmen jahrelang in Forschung und Entwicklung investiert, erhebliche technische Hürden überwunden und synthetischen Glimmer entwickelt, an dem das Unternehmen geistiges Eigentum hat.

GNMI dehnt die Anwendung dieser Materialien kontinuierlich aus, wie beispielsweise durch die Integration von Perlglanzmaterialien in farbige BIPV-Module (gebäudeintegrierte Photovoltaik). Diese Innovation bringt die Schnittstelle zwischen grüner Energie, intelligenter Fertigung und architektonischer Ästhetik voran.

Das Unternehmen legt außerdem Wert auf die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft. So hat es gemeinsam mit der Zhejiang-Universität das "Zhejiang University-Chesir Pearl Joint R&D Center" mitbegründet, um kritische Herausforderungen in Bezug auf Batterieleistung und -sicherheit anzugehen. Die gemeinsame Forschung konzentriert sich auf Isolations- und Separatormaterialien Schlüsselkomponenten im Sektor der neuen Energiefahrzeuge.

Kooperationen wie diese stärken nicht nur die Innovationskraft des Unternehmens, sondern beschleunigen auch die Kommerzialisierung wissenschaftlicher Forschung und schaffen so ein für beide Seiten vorteilhaftes Ökosystem.

Im Einklang mit den globalen Nachhaltigkeitszielen verpflichtet sich GNMI weiterhin zu einer grünen Fertigung und implementiert dazu energieeffiziente, abfallreduzierende und kohlenstoffarme Verfahren entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Guangxi Chesir Pearl Material Co., Ltd., wurde vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie als "National Green Factory" ausgezeichnet. Zudem hat das Werk ein dezentrales Photovoltaikprojekt mit Dachinstallation erfolgreich ans Stromnetz angeschlossen und damit einen wichtigen Meilenstein in seiner grünen Transformation erreicht. Das Projekt verfügt über eine installierte Leistung von 5,9 Megawatt Peak (MWp) und nutzt die BIPV-Technologie.

Mit Blick in die Zukunft wird Global New Material International auch weiterhin Innovation und Nachhaltigkeit in seiner Unternehmensführung verankern, um eine farbenfrohe, grünere Welt durch Wissenschaft und Technologie zu ermöglichen.

