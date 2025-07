Die McDonald's-Aktie hat sich zuletzt spürbar stabilisiert. Rund 3,5? Prozent Wertzuwachs auf Monatssicht zeigen: Der Fast-Food-Gigant gewinnt wieder an Attraktivität - strategisch wie kulinarisch. Besonders an der Wall Street sorgt die Rückkehr eines beliebten Klassikers für frischen Appetit. Die Rückkehr des Snack Wraps, eines kultigen Menüs aus dem McDonald's-Repertoire, entfaltet an der Börse unerwartet große Wirkung. Analysten mehrerer Häuser sehen in der Wiedereinführung nicht nur ein geschicktes ...

