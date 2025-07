Loomis, Sayles Company:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250714791095/de/

90,7 160 1 MILLIARDEN EURO VERWALTETES VERMÖGEN JAHRE GEMEINSAME INVESTMENTERFAHRUNG ANLAGEPHILOSOPHIE GES Team Stand: 31.05.2025 GES Team Stand: 31.05.2025 Unterstützt durch einen siebenstufigen Forschungsrahmen

Loomis, Sayles Company feiert mit Stolz das 15-jährige Jubiläum seines differenzierten Ansatzes für Wachstumsaktieninvestitionen unter der Leitung von Aziz V. Hamzaogullari, CFA, Gründer, Chief Investment Officer und Portfoliomanager des Loomis Sayles Growth Equity Strategies (GES)-Teams. Aziz ist außerdem Executive Vice President und Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens.

GES ist ein eingespieltes Team mit fast 19 Jahren Erfahrung in der Alpha-Generierung und einem langfristigen Private-Equity-Ansatz bei Investitionen.

Unter der Leitung von Aziz Hamzaogullari seit 2010 ist das verwaltete Vermögen von GES von 1,9 Mrd. USD auf fast 91 Mrd. USD zum 31. Mai 2025 angestiegen.

Aziz brachte einen differenzierten Ansatz für Aktieninvestitionen mit, als er 2010 zu Loomis Sayles kam. Ein firmeneigenes siebenstufiges Forschungsrahmenwerk unterstützt den langfristigen Private-Equity-Ansatz des GES-Teams bei seinen Investitionen. Das Team ist bestrebt, in wenige hochwertige Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und profitablem Wachstum zu investieren, jedoch nur dann, wenn diese mit einem Abschlag auf den von GES geschätzten inneren Wert gehandelt werden.

Auf der Grundlage dieser einzigartigen Anlagephilosophie erweiterte das GES-Team seine Plattform von US-fokussierten Large Cap Growth- und All Cap Growth-Strategien um Global Growth- und International Growth Long-Only-Strategien sowie die Long/Short Growth Equity-Hedgefonds-Strategie. Diese Strategien sind auch in für US-Anleger verfügbaren Anlageinstrumenten verfügbar.

Das GES-Team ist der Ansicht, dass die Qualität der Anlagephilosophie, der Prozesse und der Entscheidungsfindung eines Managers für die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit künftiger Erfolge von entscheidender Bedeutung ist. Die GES-Alpha-These fasst ein tief verwurzeltes System aus beständigen Überzeugungen, einem strengen, wiederholbaren Anlageprozess und substanziellen Belegen zusammen.

"Seit Aziz 2010 zu Loomis Sayles kam, haben er und das GES-Team sich durch ihr unermüdliches Streben nach überdurchschnittlichen risikobereinigten Renditen für die Anleger stets ausgezeichnet. Dank ihres differenzierten Ansatzes haben sie ihre Kompetenz und Disziplin bei der Entscheidungsfindung unter Beweis gestellt und eine beeindruckende Erfolgsbilanz erzielt, auf die wir sehr stolz sind", erklärte Kevin Charleston, Chief Executive Officer von Loomis Sayles.

"Ich möchte unseren Investoren für ihr Vertrauen danken. Wir werden uns weiterhin unseren Leitprinzipien der langfristigen Anlage auf der Grundlage unserer wichtigsten differenzierten Erkenntnisse verpflichten", sagte Aziz V. Hamzaogullari, CFA, Gründer, Chief Investment Officer und Portfoliomanager des Loomis Sayles Growth Equity Strategies Team.

Das eingespielte GES-Team verfügt über fast 19 Jahre Erfahrung in der Erzielung starker Alpha-Renditen mit seinen nationalen, globalen, internationalen und Long/Short-Wachstumsaktienstrategien, wie unten dargestellt.

LONG-ONLY EQUITY COMPOSITES Stand: 31.05.2025 AUFLAGEDATUM ALPHA* (brutto) ALPHA* (netto) PEER-RANKING** Large Cap Growth 01.07.2006 3,55 3,08 2. All Cap Growth 01.07.2006 3,31 2,77 3. Global Growth 01.01.2016 2,12 1,44 9. International Growth 01.01.2020 1,99 1,18 32.

LONG-SHORT GROWTH EQUITY COMPOSITE Stand: 31.05.2025 AUFLAGEDATUM ALPHA* (brutto) ALPHA* (netto) Long/Short Growth Equity 01.02.2012^ 5,61 4,23 *Alpha berechnet gegenüber dem S&P 500 (Large Cap Growth), dem S&P 500 (All Cap Growth), dem MSCI ACWI (Global Growth), dem MSCI ACWI ex-US (International Growth) und dem S&P 500 (Long/Short Growth Equity). Der Referenzwert für den Large Cap Growth Managed Account Composite ist der Russell 1000 Growth Index. Der Referenzwert für den All Cap Growth Managed Account Composite ist der Russell 3000 Growth Index. Das Long/Short Growth Equity Managed Account ist benchmarkunabhängig. Die Wertentwicklung des S&P 500 Index wird als ergänzende Information angegeben, da er weithin als Barometer für den US-Aktienmarkt verwendet wird. **Rankings aus 159 Beobachtungen. (eVestment Alliance's Large Cap Growth Universe.) Ranking aus 37 Beobachtungen. (eVestment Alliance's All Cap Growth Universe.) Rang aus 776 Beobachtungen. (eVestment Alliance's Global Large Cap und Global All Cap Equity Universes). Ranking unter 241 Beobachtungen (eVestment Alliance's ACWI ex-US Large Cap und ACWI ex-US All Cap Equity.) Die Rankings beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung, basieren auf Bruttorenditen und können sich ändern. ^Berechnet seit Beginn der Short-Positionen am 23.05.2012, obwohl zu diesem Zeitpunkt keinem Anleger die Möglichkeit zur Investition angeboten wurde. Zusätzliche Short-Positionen wurden vom 04.04.2014 bis zum 07.04.2014 eingegangen. Quelle: Loomis Sayles, eASE Analytics System; eVestment Alliance ist die Ratingagentur, Stand: 31.03.202

COMPOSITE PERFORMANCE UND RANKINGS (STAND: 31. MÄRZ 2025)

LARGE CAP GROWTH

Auflegung 01.07.2006

84,1 MRD. USD VERWALTETES VERMÖGEN

Seit seiner Auflegung im Jahr 2006 erzielte der Large Cap Growth Composite eine annualisierte Rendite von 14,19 (brutto) bzw. 13,68 (netto) und übertraf damit den Russell 1000 Growth Index um 1,63 (brutto) bzw. 1,12 (netto). Die Bruttorendite liegt damit vor 98 der Large-Cap-Growth-Vergleichswerte.

Der Large Cap Growth Composite zielt darauf ab, durch eine Bottom-up-Aktienauswahl über einen vollständigen Marktzyklus (mindestens fünf Jahre) hinweg risikobereinigte Überrenditen gegenüber dem Russell 1000® Growth Index zu erzielen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.Die Bruttorenditen verstehen sich abzüglich Handelskosten. Die Nettorenditen entsprechen den Bruttorenditen abzüglich der effektiven Verwaltungsgebühren. Indizes werden nicht verwaltet und es fallen keine Gebühren an. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Bitte beachten Sie die Wertentwicklung in der Vergangenheit und andere Statistiken zum letzten Quartalsende am Ende des Dokuments. Ranking unter 159 Beobachtungen (eVestment Alliance's Large Cap Growth Universe).

ALL CAP GROWTH

Auflegung 01.07.2006

3,3 MRD. USD VERWALTETES VERMÖGEN

Seit seiner Auflegung im Jahr 2006 erzielte der All Cap Growth Composite eine annualisierte Rendite von 14,14 (brutto) bzw. 13,55 (netto) und übertraf damit den Russell 3000 Growth Index um 1,89 (brutto) bzw. 1,30 (netto). Die Bruttorendite liegt damit vor 95 der Vergleichswerte dieser Kategorie**.

Der All Cap Growth Composite zielt darauf ab, über einen vollständigen Marktzyklus (mindestens fünf Jahre) durch Bottom-up-Aktienauswahl eine langfristige Überrendite gegenüber dem Russell 3000 Growth Index auf risikobereinigter Basis zu erzielen.

GLOBAL GROWTH

Auflegung 01.01.2016

2,6 MRD. USD VERWALTETES VERMÖGEN

Seit seiner Auflegung im Jahr 2016 erzielte der Global Growth Composite eine annualisierte Rendite von 13,55 (brutto) bzw. 12,79 (netto) und übertraf damit den MSCI ACWI Gross Index um 2,85 (brutto) bzw. 2,10 (netto). Die Bruttorendite liegt damit vor 94 der globalen Wachstumsindizes**.

Der Global Growth Composite zielt darauf ab, durch Bottom-up-Aktienauswahl über einen gesamten Marktzyklus (mindestens fünf Jahre) hinweg risikobereinigte langfristige Überrenditen gegenüber dem MSCI ACWI Gross Index zu erzielen.

INTERNATIONAL GROWTH

Auflegung 01.01.2020

45,8 MRD. USD VERWALTETES VERMÖGEN

Seit seiner Auflegung im Jahr 2020 erzielte der International Growth Composite eine annualisierte Rendite von 7,03 (brutto) bzw. 6,18 (netto) und übertraf damit den MSCI ACWI ex-US Gross Index um 1,60 (brutto) bzw. 0,75 (netto). Die Bruttorendite liegt damit vor 62 der internationalen Wachstumsfonds**.

Der International Growth Composite zielt darauf ab, durch Bottom-up-Aktienauswahl über einen vollständigen Marktzyklus (mindestens fünf Jahre) eine langfristige Überrendite gegenüber dem MSCI ACWI ex-US Gross Index auf risikobereinigter Basis zu erzielen.

LONG/SHORT GROWTH EQUITY

Auflegung 01.02.2012

655,9 MIO. USD VERWALTETES VERMÖGEN

Seit 2012 erzielte der Long/Short Growth Equity Composite eine annualisierte Rendite von 10,97 (brutto), 9,33 (netto) und übertraf damit den S&P 500 50 Hedged Index um 3,89 (brutto), 2,25 (netto), den HFRI Equity Hedge (Total) Index um 4,47 (brutto), 2,83 (netto) und den HFRI EH: Fundamental Growth Index um 5,61 (brutto), 3,97 (netto).

Der Long/Short Growth Equity Composite strebt unabhängig von der Marktentwicklung attraktive langfristige absolute positive Renditen an.

Der HFRI Equity Hedge (Total) Asset Weighted Composite Index ist ein globaler, vermögensgewichteter Index, der sich aus Single-Manager-Fonds zusammensetzt, die an die HFR-Datenbank berichten. Er umfasst Aktien-Hedgefonds, die nicht als aktienmarktneutral gelten. Dieser Index wird ausschließlich zu Informations- und Referenzzwecken angezeigt. Quelle: Loomis Sayles, FTSE Russell, MSCI und HFR, Stand: 31. März 2025 Der Portfoliomanager für die Growth Equity Strategies ist seit dem 19. Mai 2010 bei Loomis Sayles beschäftigt. Seine vor diesem Datum erzielten Ergebnisse wurden bei seinem früheren Arbeitgeber erzielt. Die Bruttorenditen verstehen sich abzüglich Handelskosten. Die Nettorenditen entsprechen den Bruttorenditen abzüglich der effektiven Verwaltungsgebühren. Die Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Indizes werden nicht verwaltet und es fallen keine Gebühren an. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Jede Investition, die Gewinne erzielen kann, birgt auch das Risiko von Verlusten, einschließlich des Verlusts des Kapitals. Bitte fordern Sie für jede Strategie ein aktuelles Präsentationsbuch an, um weitere Informationen zu Risiken und GIPS-Berichten zu erhalten. Die Wertentwicklungen der letzten Zeit und weitere Statistiken zum letzten Quartalsende finden Sie am Ende des Dokuments.**Rankings aus 37 Beobachtungen (eVestment Alliance's All Cap Growth Universe). Ranking aus 821 Beobachtungen. (eVestment Alliance's Global Large Cap und Global All Cap Equity Universes). Ranking unter 248 Beobachtungen (ACWI ex-US Large Cap und ACWI ex-US All Cap Equity von eVestment Alliance). Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

WESENTLICHE ANLAGERISIKEN FÜR DIE STRATEGIEN "LARGE CAP GROWTH", "ALL CAP GROWTH", "GLOBAL GROWTH" UND "INTERNATIONAL GROWTH"

Aktienrisiko

Das Risiko, dass der Wert von Aktien aus emittentenbezogenen oder anderen Gründen sinkt.

Marktrisiko

Das Risiko, dass der Marktwert eines Wertpapiers aufgrund von Veränderungen der Markt- oder Wirtschaftsbedingungen steigen oder fallen kann, manchmal schnell und unvorhersehbar.

Risiko nicht US-amerikanischer Wertpapiere

Das Risiko, dass der Wert von Anlagen außerhalb der USA aufgrund politischer, sozialer, wirtschaftlicher oder währungspolitischer Faktoren oder anderer Probleme im Zusammenhang mit Anlagen außerhalb der USA im Allgemeinen sinkt. Unter anderem können Verstaatlichung, Enteignung oder konfiskatorische Besteuerung, Währungssperren, politische Veränderungen oder diplomatische Entwicklungen den Wert von Anlagen negativ beeinflussen. Nicht-US-amerikanische Wertpapiermärkte können relativ klein oder unterentwickelt sein, und nicht-US-amerikanische Unternehmen unterliegen möglicherweise nicht denselben Regulierungs- oder Berichtspflichten wie vergleichbare US-Unternehmen. Dieses Risiko ist in unterentwickelten oder aufstrebenden Märkten erhöht, die möglicherweise eher von politischer oder wirtschaftlicher Instabilität betroffen sind als größere, etabliertere Länder. Es können Abrechnungsprobleme auftreten.

Risiken kleiner und mittlerer Unternehmen

Das Risiko, dass die Aktien dieser Unternehmen stärkeren Kursschwankungen, eingeschränkten Märkten und einer geringeren Liquidität unterliegen als Anlagen in größere, etabliertere Unternehmen.

Liquiditätsrisiko

Das Risiko, dass die Strategie möglicherweise keinen Käufer für ihre Anlagen findet, wenn sie diese veräußern möchte.

Nicht diversifizierte Strategien

Nicht diversifizierte Strategien sind in der Regel volatiler als diversifizierte Strategien und der Markt insgesamt.

Währungsrisiko

Das Risiko, dass der Wert von Anlagen aufgrund von Wechselkursschwankungen sinkt, insbesondere bei globalen Portfolios.

Derivaterisiko (für Portfolios, die Derivate einsetzen)

Das Risiko, dass der Wert der Derivateinstrumente der Strategie aufgrund von Wertänderungen des zugrunde liegenden Referenzinstruments, Bewertungsschwierigkeiten oder mangelnder Korrelation mit der zugrunde liegenden Anlage sinkt.

Hebelrisiko (für Portfolios, die Hebel einsetzen)

Das Risiko eines erhöhten Wertverlusts oder einer erhöhten Volatilität aufgrund der Nutzung von Hebeleffekten oder des Eingangs von Anlageengagements, die den Wert eines Kontos übersteigen.

Kontrahentenrisiko

Das Risiko, dass die Gegenpartei eines Swap- oder anderen Derivatekontrakts ihren Verpflichtungen nicht nachkommt.

Modelle und Datenrisiken

Die Strategie kann quantitative modellbasierte Strategien nutzen. Dies ist das Risiko, dass eines oder alle der verwendeten quantitativen oder systematischen Modelle zu einem beliebigen Zeitpunkt keine profitablen Chancen erkennen können. Diese Modelle können Chancen möglicherweise falsch identifizieren, und diese falsch identifizierten Chancen können zu erheblichen Verlusten führen. Modelle können prädiktiver Natur sein und zu einer falschen Einschätzung zukünftiger Ereignisse führen. Die für die Erstellung der Modelle verwendeten Daten können sich als ungenau oder veraltet erweisen, was zu Anlageverlusten führen kann.

Allgemeines Risiko

Jede Investition, die Gewinne erzielen kann, birgt auch das Risiko von Verlusten, einschließlich des Verlusts des Kapitals.

WESENTLICHE ANLAGERISIKEN LONG/SHORT GROWTH-AKTIENSTRATEGIE

Aktienrisiko

Das Risiko, dass der Wert der Anlagen der Strategie in Aktienwerten den Risiken unvorhersehbarer Wertverluste einzelner Wertpapiere und Phasen unterdurchschnittlicher Wertentwicklung einzelner Wertpapiere oder des Aktienmarktes insgesamt unterliegt.

Risiko bei Leerverkäufen

Das Risiko, einen Betrag zu verlieren, der über den ursprünglich investierten Betrag hinausgeht. Leerverkäufe sind lediglich durch den maximal erzielbaren Preis des Wertpapiers abzüglich des Verkaufspreises begrenzt und gelten als Form der Hebelwirkung.

Risiko nicht US-amerikanischer Wertpapiere

Das Risiko, dass der Wert von Anlagen außerhalb der USA aufgrund politischer, sozialer, wirtschaftlicher oder währungspolitischer Faktoren oder anderer Probleme im Zusammenhang mit Anlagen außerhalb der USA im Allgemeinen sinkt. Unter anderem können Verstaatlichung, Enteignung oder konfiskatorische Besteuerung, Währungssperren, politische Veränderungen oder diplomatische Entwicklungen den Wert von Anlagen negativ beeinflussen. Dieses Risiko ist in unterentwickelten oder aufstrebenden Märkten erhöht, die möglicherweise eher von politischer oder wirtschaftlicher Instabilität betroffen sind als größere, etabliertere Länder. Es können Abrechnungsprobleme auftreten.

Nicht-Diversifikationsrisiko

Das Risiko, dass der Wert des Portfolios aufgrund von Kursschwankungen einer oder weniger Anlagen sinkt.

Währungsrisiko

Das Risiko, dass der Wert von Anlagen aufgrund von Wechselkursschwankungen sinkt.

Derivaterisiko

Das Risiko, dass der Wert der Derivateinstrumente der Strategie aufgrund von Wertänderungen des zugrunde liegenden Referenzinstruments, Bewertungsschwierigkeiten oder mangelnder Korrelation mit der zugrunde liegenden Anlage sinkt.

Hebelrisiko

Das Risiko eines erhöhten Wertverlusts oder einer erhöhten Volatilität aufgrund der Nutzung von Hebeleffekten oder des Eingangs von Anlageengagements, die den Wert eines Kontos übersteigen.

Kontrahentenrisiko

Das Risiko, dass die Gegenpartei eines Derivatkontrakts ihren Verpflichtungen nicht nachkommt.

Die hier genannten Strategien werden von Loomis, Sayles Company, L.P. verwaltet

CFA® und Chartered Financial Analyst® sind eingetragene Markenzeichen des CFA Institute.

Diversifizierung stellt weder einen Gewinn sicher noch schützt sie vor Verlusten.

Indizes werden nicht verwaltet und es fallen keine Gebühren an. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Dieses Material dient nicht der Bereitstellung von Steuer-, Rechts-, Versicherungs- oder Anlageberatung. Bitte wenden Sie sich für Ihre Anforderungen an einen geeigneten Fachmann.

Quelle: MSCI. Weder MSCI noch andere Parteien, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten beteiligt oder damit verbunden sind, geben ausdrückliche oder stillschweigende Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf diese Daten (oder die durch deren Verwendung erzielten Ergebnisse), und alle diese Parteien lehnen hiermit ausdrücklich alle Garantien hinsichtlich der Originalität, Genauigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf diese Daten ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haften MSCI, ihre verbundenen Unternehmen oder Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der Daten beteiligt oder damit verbunden sind, in keinem Fall für direkte, indirekte, besondere, strafbare, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Die Weitergabe oder Verbreitung der MSCI-Daten ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von MSCI nicht gestattet.

PERFORMANCEÜBERSICHT

LARGE CAP GROWTH COMPOSITE NACHLAUFRENDITEN UND RANGFOLGEN ZUM 31.03.2025 (%) 1 Jahr Ranking 5 Jahre Ranking 10 Jahre Ranking Large Cap Growth (brutto) 9,14 12 19,53 25 15,82 8 Large Cap Growth (netto) 8,52 13 18,97 23 15,31 5 Russell 1000 Growth Index 7,76 23 20,09 20 15,12 15 Ranking aus 258 Beobachtungen (1 Jahr), 249 Beobachtungen (5 Jahre), 212 Beobachtungen (10 Jahre) und 159 Beobachtungen (seit Auflegung). (eVestment Alliance's Large Cap Growth Universe.)

ALL CAP GROWTH COMPOSITE NACHLAUFRENDITEN UND RANGFOLGEN ZUM 31.03.2025 (%) 1 Jahr Ranking 5 Jahre Ranking 10 Jahre Ranking All Cap Growth (brutto) 9,23 12 18,02 31 15,23 8 All Cap Growth (netto) 8,50 14 17,34 31 14,61 12 Russell 3000 Growth Index 7,18 24 19,57 16 14,55 14 Ranking aus 68 Beobachtungen (1 Jahr), 62 Beobachtungen (5 Jahre), 55 Beobachtungen (10 Jahre) und 37 Beobachtungen (seit Auflegung). (eVestment Alliance's Large Cap Growth Universe.)

GLOBAL GROWTH COMPOSITE NACHLAUFRENDITEN UND RANGFOLGEN ZUM 31.03.2025 (%) 1 Jahr Ranking 5 Years Ranking Seit Auflage am 01.01.2016 Ranking Global Growth (brutto) 11,99 9 15,97 37 13,54 6 Global Growth (netto) 11,17 11 15,23 36 12,79 6 MSCI ACWI Index Gross 7,63 31 15,71 40 10,70 40 Ranking aus 1.338 Beobachtungen (1 Jahr), 1.132 Beobachtungen (5 Jahre) und 821 Beobachtungen (seit Auflegung). (eVestment Alliance's Global Large Cap und Global All Cap Equity Blended Universes.) Die angegebenen Wertentwicklungsdaten beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Die aktuelle Wertentwicklung kann niedriger oder höher als angegeben sein. Indizes werden nicht verwaltet und es fallen keine Gebühren an. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Die Bruttorenditen verstehen sich abzüglich Handelskosten. Die Nettorenditen entsprechen den Bruttorenditen abzüglich der effektiven Verwaltungsgebühren. Die Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Indizes werden nicht verwaltet und es fallen keine Gebühren an. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Die jährliche Wertentwicklung wird als geometrischer Durchschnitt der Renditen des Produkts in Bezug auf ein Jahr berechnet. Der höchste (oder günstigste) Perzentilrang ist 1, und der niedrigste (oder ungünstigste) Perzentilrang ist 100. Rankings können sich ändern. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Daten zuverlässig sind, können wir keine Garantie für die Richtigkeit von Daten aus Quellen Dritter übernehmen.

INTERNATIONAL GROWTH NACHLAUFRENDITEN UND RANGFOLGEN ZUM 31.03.2025 (%) 1 Jahr Ranking 5 Jahre Ranking Seit Auflage am 01.01.2020 Ranking International Growth (brutto) 7,39 43 11,16 65 7,03 38 International Growth (netto) 6,54 44 10,29 68 6,18 40 MSCI ACWI ex-US Index Gross 6,65 49 11,46 63 5,43 68 Ranking unter 278 Beobachtungen (1 Jahr), 251 Beobachtungen (5 Jahre) und 248 Beobachtungen (seit Auflegung). (ACWI ex-US Large Cap und ACWI ex-US All Cap Equity Blended Universes der eVestment Alliance.)

LONG/SHORT GROWTH EQUITY RENDITEN MIT VERGLEICH ZUM 31.03.2025 (%) 1 Jahr 5 Jahre 10 Jahre Long/Short Growth Equity (brutto) 21,51 10,24 9,47 Long/Short Growth Equity (netto) 16,94 7,43 6,64 Quelle: Loomis Sayles. Stand: 31. März 2025; Die Wertentwicklung für mehrjährige Zeiträume ist annualisiert. Der Portfoliomanager für die Growth Equity Strategies ist seit dem 19. Mai 2010 bei Loomis Sayles beschäftigt. Die vor diesem Datum erzielten Ergebnisse wurden bei seinem früheren Arbeitgeber erzielt. Die Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit sind Teil des Loomis Sayles Large Cap Growth Composite. Die Bruttorenditen verstehen sich abzüglich Handelskosten. Die Nettorenditen entsprechen den Bruttorenditen abzüglich der effektiven Verwaltungsgebühren. Die jährliche Wertentwicklung wird als geometrischer Durchschnitt der Renditen des Produkts in Bezug auf ein Jahr berechnet. Der höchste (oder günstigste) Perzentilrang ist 1, und der niedrigste (oder ungünstigste) Perzentilrang ist 100. Rankings können sich ändern. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Daten aus einer dritten Quelle zuverlässig sind, können wir deren Richtigkeit nicht garantieren. Diese Informationen dürfen ohne Genehmigung in keiner Form kopiert, reproduziert oder weiterverbreitet werden. Die angegebenen Wertentwicklungsdaten beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Die aktuelle Wertentwicklung kann niedriger oder höher als angegeben sein. Indizes werden nicht verwaltet und es fallen keine Gebühren an. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

ÜBER LOOMIS SAYLES

Seit 1926 trägt Loomis, Sayles Company dazu bei, die Anlagebedürfnisse von institutionellen Kunden und Investmentfonds weltweit zu erfüllen. Die erfolgsorientierten Anleger des Unternehmens nutzen fundiertes eigenes Research und Risikoanalysen, um fundierte, umsichtige Entscheidungen zu treffen. Teams aus Portfoliomanagern, Strategen, Research-Analysten und Händlern arbeiten zusammen, um Marktsektoren zu bewerten und Anlagechancen zu identifizieren, wo auch immer sie liegen mögen, innerhalb traditioneller Anlageklassen oder unter einer Reihe von alternativen Anlagen. Loomis Sayles verfügt über die Ressourcen, den Weitblick und die Flexibilität, auf breiten und engen Märkten nach Werten zu suchen, um attraktive, risikobereinigte Renditen für seine Kunden zu erzielen. Diese langjährige Tradition hat Loomis Sayles das Vertrauen und den Respekt von Kunden weltweit eingebracht, für die das Unternehmen ein Vermögen von 390,1 Mrd. USD* verwaltet (Stand: 31. März 2025).

*Einschließlich der Vermögenswerte von Loomis, Sayles Co., LP, und Loomis Sayles Trust Company, LLC. (33,9 Milliarden Dollar für die Loomis Sayles Trust Company). Loomis Sayles Trust Company ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Loomis, Sayles Company, L.P.

Loomis Sayles Investments Limited ("LSIL") ist eine Tochtergesellschaft von Loomis, Sayles Company L.P. und wird von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert.

8124886.1.1

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250714791095/de/

Contacts:

Loomis Sayles Medienarbeit

+1 (617) 960-4447