Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen in Lateinamerika durch die Zusammenarbeit mit Prime Action Consulting, einem Unternehmen, das sich auf Marktzugangsstrategien und Channel-Management in den Bereichen Automobil, Agrarindustrie, Bankwesen, Pharmazie und Telekommunikation spezialisiert hat.

Prime Action bietet umfassende kommerzielle Beratungsdienstleistungen, um Unternehmen bei der Optimierung ihrer Markteinführungsstrategien und der Verbesserung ihrer Leistung in allen Vertriebs- und Distributionskanälen zu unterstützen. Das Angebot des Unternehmens umfasst Marktzugangsstrategien, intelligentes Channel-Management, die Konzeption von Vertriebs- und Distributionsrichtlinien, Channel-Entwicklungsdienstleistungen sowie Schulungen, die alle darauf ausgerichtet sind, durch strukturierte Prozesse, Standards und eine zielgerichtete Umsetzung die Effizienz und Kundenorientierung zu steigern. Prime Action arbeitet mit führenden Unternehmen in ganz Lateinamerika zusammen und begleitet seine Kunden nicht nur von der Planung bis zur Umsetzung, sondern auch nach der Implementierung, um durch geeignete Schulungen und Evaluierungen den Erfolg jeder Marktzugangsstrategie sicherzustellen.

"Unsere Mission ist es, maßgeschneiderte Beratungslösungen zu entwickeln und umzusetzen, die die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden stärken und ihnen eine nachhaltige Performance in ihren Märkten ermöglichen", erklärte Managing Partner Marco Botelho. "Als Partnerunternehmen von Andersen Consulting freuen wir uns darauf, unseren Kunden weiterhin dabei zu helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen und zwar über eine wesentlich breitere Plattform, die darauf ausgelegt ist, sie bei ihren geschäftlichen Herausforderungen in vielen verschiedenen Bereichen zu unterstützen."

"Die Spezialisierung von Prime Action auf Geschäftsstrategien und die Leistungsfähigkeit von Vertriebskanälen erweitert die Plattform von Andersen Consulting um eine wertvolle Dimension", erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Die bewährten Methoden und das Engagement des Unternehmens für die Umsetzung werden unsere Fähigkeit, Kunden bei der Verfolgung skalierbarer, ergebnisorientierter Wachstumsstrategien zu unterstützen, weiter stärken."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250717619665/de/

Contacts:

mediainquiries@Andersen.com