Das Risikomanagement- und Sicherheitsportfolio von Mobileum bietet KI-gestützten Echtzeitschutz und innovative Markenanruflösungen, um Telekommunikationsbetreibern bei der Bekämpfung von Robocalling zu helfen und das Vertrauen der Kunden zu stärken

Mobileum Inc. ("Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von Analyse- und Netzwerklösungen, ist stolz, seine Anerkennung als einer der Top-Anbieter im neuesten Bericht von Juniper Research, Robocall Mitigation Branded Calling Market: 2025-2030, bekannt zu geben. Die Studie spiegelt die anhaltende Führungsrolle von Mobileum bei der Unterstützung von Kommunikationsdienstleistern (CSPs) bei der Betrugsbekämpfung, dem Schutz des Sprachkanals und der Wiederherstellung des Verbrauchervertrauens durch fortschrittliche Risikominderung und Markenanruflösungen wider.

Da Betrug im Zusammenhang mit Robocalls 2025 voraussichtlich einen Höchstwert von über 80 Milliarden US-Dollar erreichen wird, steht der Sprachkanal zunehmend unter Druck. Gleichzeitig nimmt die Akzeptanz von Markenanrufen (Branded Calling), bei denen verifizierte Anrufer-IDs dabei helfen, das Vertrauen der Verbraucher wiederherzustellen, rapide zu. Laut Juniper werden sich die API-Aufrufe zur Markenanruf-Authentifizierung zwischen 2024 und 2029 voraussichtlich um mehr als das Zehnfache erhöhen, was auf einen deutlichen Wandel in der Branche hin zu identitätsbasierten Frameworks und authentifizierter Kommunikation hindeutet. Der weltweite Umsatz mit Markenanrufen wird bis 2030 voraussichtlich 2,3 Milliarden US-Dollar erreichen, angetrieben durch die starke kommerzielle Nachfrage nach sichererer und vertrauenswürdigerer Sprachkommunikation. Die KI-gestützten Lösungen und Markenanruffunktionen von Mobileum spielen eine wesentliche Rolle bei der Ermöglichung dieser Transformation und helfen CSPs dabei, Betrug zu erkennen und einzudämmen, den Sprachverkehr zu authentifizieren und sichere Spracherlebnisse in großem Maßstab bereitzustellen.

Die preisgekrönten Lösungen von Mobileum basieren auf der modularen Active Intelligence Platform (AIP) und bieten leistungsstarken Echtzeitschutz vor Anrufer-ID-Spoofing (CLI), Robocalls und anderen Formen von Telekommunikationsbetrug. Dazu gehören:

Voice Firewall nutzt KI-gestützte Verkehrsanalyse und adaptive Richtliniendurchsetzung, um unerwünschte Anrufe zu erkennen, zu kennzeichnen und zu blockieren und bietet so detaillierten Schutz vor CLI-Spoofing und Sprachbetrug (wie Robocalls, Vishing, Wangiri, Revenue Share, Bypass, Flash Calls, unbefugter Zugriff, Denial-of-Service usw.).

nutzt KI-gestützte Verkehrsanalyse und adaptive Richtliniendurchsetzung, um unerwünschte Anrufe zu erkennen, zu kennzeichnen und zu blockieren und bietet so detaillierten Schutz vor CLI-Spoofing und Sprachbetrug (wie Robocalls, Vishing, Wangiri, Revenue Share, Bypass, Flash Calls, unbefugter Zugriff, Denial-of-Service usw.). RAID-9-Plattform / RAID FMS nutzt KI und maschinelles Lernen zur Analyse von Netzwerkdaten, einschließlich Signalisierung, Anrufdetailaufzeichnungen (CDRs), Testanrufgenerator (TCG)-Ausgaben und Benutzerprofilanalysen, um betrügerisches Verhalten zu erkennen, manuelle Überwachung zu reduzieren und schnelle, automatisierte Reaktionen zu ermöglichen.

nutzt KI und maschinelles Lernen zur Analyse von Netzwerkdaten, einschließlich Signalisierung, Anrufdetailaufzeichnungen (CDRs), Testanrufgenerator (TCG)-Ausgaben und Benutzerprofilanalysen, um betrügerisches Verhalten zu erkennen, manuelle Überwachung zu reduzieren und schnelle, automatisierte Reaktionen zu ermöglichen. Signaling Firewalls verteidigen gegen böswillige Angriffe über SS7-, Diameter-, GTP- und 5G-Protokolle und stärken so die Sicherheit des Kernnetzwerks.

verteidigen gegen böswillige Angriffe über SS7-, Diameter-, GTP- und 5G-Protokolle und stärken so die Sicherheit des Kernnetzwerks. SMS-Firewall nutzt KI/ML zur Analyse und zum Schutz des SMS-Dienstes über mehrere Protokolle hinweg (z. B. SIP, SMPP, GSM-MAP). Darüber hinaus umfasst sie die führende URL-Scanner-Lösung von Mobileum, die sicherstellt, dass potenziell unsichere Hyperlinks analysiert und geeignete Maßnahmen zum Schutz des Endkunden ergriffen werden.

Zusammen ermöglichen diese Lösungen CSPs, Vertrauen aufrechtzuerhalten, Compliance sicherzustellen und in einer sich schnell entwickelnden Bedrohungslandschaft mit größerer Sicherheit und Effizienz zu arbeiten.

Mit der Weiterentwicklung des Sprachkanals ermöglicht Mobileum Betreibern die Bereitstellung markenspezifischer, sicherer Kommunikation, die nicht nur Betrug reduziert, sondern auch einen messbaren Geschäftswert liefert durch Senkung der Supportkosten, Verhinderung von Umsatzverlusten und Bereitstellung hochwertiger, markenspezifischer Anruffunktionen, die die Kundenbindung vertiefen.

"Die Anerkennung durch Juniper Research bestätigt erneut die Wirksamkeit unserer Lösungen zur Betrugsbekämpfung und für markenspezifische Anrufe in der zunehmend komplexen Telekommunikationsumgebung von heute", so Avnish Chauhan, Chief Technology Officer bei Mobileum. "Wir sind stolz darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein und gleichzeitig intelligente, sichere Kommunikation in großem Maßstab zu ermöglichen."

Diese Auszeichnung festigt die Position von Mobileum als vertrauenswürdiger Partner für Telekommunikationsbetreiber, die sich der doppelten Herausforderung der Betrugsbekämpfung und der Verbesserung der Kundenbindung stellen müssen. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Markenanrufen und immer raffinierteren KI-gestützten Betrugsmaschen setzt Mobileum weiterhin auf Innovationen, die das globale Telekommunikationsökosystem schützen und modernisieren.

Über Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telecom Analytics-Lösungen für Roaming, Kernnetzwerk, Sicherheit, Risikomanagement, heimisches und internationales Testen der Konnektivität sowie Customer Intelligence. Mehr als 1.000 Kunden verlassen sich auf seine Active Intelligence Plattform. Diese bietet erweiterte Analysen, wodurch Kunden tiefe Netzwerk- und Betriebsanalysen mit Echtzeit-Aktionen verbinden können, was den Umsatz steigert, das Kundenerlebnis verbessert und die Kosten verringert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich im Silicon Valley und darüber hinaus unterhält Mobileum global Niederlassungen in Deutschland, Australien, Griechenland, Indien, Japan, Portugal, Singapur, dem UK und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Erfahren Sie mehr unter https://www.mobileum.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250717119233/de/

Contacts:

Nützliche Kontakte:

QUEXOR GROUP INC.

Cheryl Fritz cfritz@quexor.com Mobiltelefon: +1 (703) 856-5932

Medien- und Konzernkommunikation Mobileum

Sandra Almeida sandra.almeida@mobileum.com Mobiltelefon +351 939650229