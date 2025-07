Bitcoin-gesicherte Hypotheken in Australien erlaubt: So funktionieren sie

Einen wichtigen Meilenstein konnte Bitcoin nun in Australien erreichen, wo das Asset mittlerweile als Sicherheit für Hypotheken verwendet werden kann. Wie genau die Konditionen aussehen sowie welche Vor- und Nachteile damit verbunden sind, erfahren Sie im folgenden Artikel.

Bitcoin-gesicherte Hypotheken werden in Australien erlaubt

Das australische FinTech-Unternehmen Block Earner hat kürzlich in einem Gerichtsverfahren gegen die Finanzaufsichtsbehörde ASIC gewonnen, was diesem inzwischen ermöglicht, Hypotheken mit Bitcoin abzusichern.

Die Höhe des Darlehensbetrages wird anhand des LTV (Loan-to-value) bemessen, wobei 40 bis 60 % als Sicherheit und bei festen Angeboten 50 bis 80 % verlangt werden. Dabei betragen die variablen Zinsen 9,50 % und die Festen 11,50 % pro Jahr. Getilgt werden kann das Darlehen sowohl mit Fiat- als auch Kryptowährungen, was den Vorteil sogar noch einmal verstärken kann.

Verwahrt werden die Bitcoins bei Fireblocks, um für die nötige Sicherheit zu sorgen. Bei den Bitcoin-gesicherten Hypotheken müssen die Bitcoins somit nicht verkauft und in Fiatwährungen umgewandelt werden. Stattdessen können die Anleger von den potenziellen Wertanstiegen von BTC profitieren.

Big news coming from Australia @blockearner is set to launch Australia's first-ever Bitcoin-backed home loans. pic.twitter.com/fGIVcGRAqu - Lark Davis (@TheCryptoLark) July 17, 2025

Vorteile von Bitcoin-gesicherten Hypotheken

Basierend auf den bisherigen durchschnittlichen jährlichen Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar von 93,26 % ist es langfristig eines der mit Abstand profitabelsten Assets, wobei Bitcoin mit seinen 15.541.562.278 % seit Oktober 2009 nur noch von Memecoins übertroffen wurde.

Somit wäre Bitcoin sogar noch profitabler als Gold gewesen, was in demselben Zeitraum jährlich um durchschnittlich 70,74 % stieg. Zudem können beide Vermögenswerte die Immobilie deutlich schneller abzahlen, als dies mit Fiatwährungen möglich ist, was bald einen neuen Trend auslösen kann.

Durchschnittlicher jährlicher Gewinn von Bitcoin und Gold gegenüber dem US-Dollar

Nachteile von Bitcoin-gesicherten Hypotheken

Dennoch sind mit den Bitcoin-gesicherten Hypotheken ebenso Risiken verbunden. Auch wenn durch die längerfristig orientierten Institutionen die Volatilität tendenziell abnimmt, handelt es sich noch immer um ein volatiles Asset. Somit könnten hohe Kursschwankungen zu einer Nachschusspflicht oder Liquidierung führen.

Darüber hinaus sollte beachtet werden, dass die Zinsen der Bitcoin-gesicherten Hypotheken über den üblichen Marktsätzen liegen, was vor allem auf das mit ihnen verbundene höhere Risiko zurückzuführen ist. Trotzdem stellen sie eine interessante Alternative für Investoren dar und zeigen einmal mehr das Innovationspotenzial des Web3.

Beispiel für eine Bitcoin-gesicherte Hypothek

Im Praxisfalle würde es etwa so aussehen, dass ein Hauspreis beispielsweise 1 Mio. UAD beträgt und Sie basierend auf einem LTV von 50 % dementsprechend 500.000 AUD oder umgerechnet 2,73 BTC hinterlegen müssen. Sollte Bitcoin seinen Preis innerhalb eines Jahres wieder fast verdoppeln, wäre das Haus praktisch abgezahlt, wenn die BTC liquidiert werden.

In den letzten Bärenmarkt ist Bitcoin jedoch um 77 bis 93 % gefallen, wobei die Verluste zuletzt immer weiter abgenommen haben. Somit kann Ihre Sicherheit schnell unter die Marke von 50 % fallen und auf diese Weise einen Margincall auslösen.

Bitcoin Hyper rüstet Bitcoin für Hypotheken

Betrachtet man einmal, dass Visa schon bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann, so sind die 7 von Bitcoin für das globale Finanzsystem nicht ausreichend. Deswegen wurde nun Bitcoin Hyper entwickelt, welches mithilfe der Solana Virtual Machine theoretisch unendlich skalierbar ist und laut Tests schon auf mehr als 1,2 Mio. kommt.

Somit können nicht nur Zahlungen, Aktien und Hypotheken, sondern ebenso weitere Kryptosektoren wie GameFi, SocialFi, InfoFi, KI und mehr abgedeckt werden. Sie alle profitieren von einer praktisch sofortigen Bearbeitung der Transaktionen, was Bitcoin Hyper selbst für anspruchsvollste Anwendungen rüstet.

Als Layer-2 baut das Ökosystem direkt auf Bitcoin auf, wobei über eine nicht verwahrende Bridge eine Verbindung zur Bitcoin-Basisschicht errichtet wird. Über diese können die BTC dann in die Skalierungsschicht eingebunden werden, um für unterschiedlichste Anwendungsfälle wie Zahlungen und passive DeFi-Einkommen genutzt zu werden.

Auf diese Weise kann die hohe Liquidität von Bitcoin auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Damit bleibt er also nicht mehr nur ein statisches Wertaufbewahrungsmittel, sondern ein funktionales Asset. Während Bitcoin somit in Bezug auf Nutzen und Funktionalität verbessert wird, ist Bitcoin Hyper ebenfalls Nutznießer von diesem Erfolg.

Die Bitcoin-Optimierung hat daher schnell viele Investoren überzeugt, insbesondere da es die Konkurrenz eindrucksvoll in den Schatten stellt. Daher wurden über das Fundraising bereits 3,23 Mio. USD eingeworben. In der aktuellen Phase werden die HYPER-Coins noch für 24 Stunden unter dem späteren Listungspreis für 0,0123 USD angeboten.

