Das Wichtigste in Kürze:

Grid Dynamics und SmartRay arbeiten gemeinsam an der Entwicklung einer neuen Workflow-Automatisierung für die 3D-Schweißnahtprüfungslösung JOSY von SmartRay, die die Planungs- und Implementierungszeiten erheblich verkürzt und die Betriebskosten und Risiken reduziert.

Die Lösung erreicht einen hohen Automatisierungsgrad durch die Integration von KI-gestützter Werkstück-Machbarkeitsanalyse, Werkzeugweggenerierung und Werkzeugwegausführung.

Die auf der NOVA-Plattform von Wandelbots basierende Lösung gewährleistet eine nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Robotermanipulatoren und nutzt modernste Simulations- und Optimierungskomponenten.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und digitalen Engagement-Dienstleistungen, gab heute die erfolgreiche Einführung der neuen Softwareplattform von SmartRay für die robotergestützte Schweißnahtprüfung bekannt. Aufgrund seiner umfassenden Fachkenntnisse in den Bereichen Robotersteuerung, fortschrittliche Optimierung und KI-Engineering hat Grid Dynamics dazu beigetragen, die Arbeitsabläufe in der Roboterprogrammierung bei SmartRay, einem weltweit führenden Anbieter von hochwertigen Schweißnahtinspektionen, zu transformieren. Dadurch konnten eine höhere Automatisierung, eine schnellere Markteinführung und erhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden.

Die Innovation der Schweißnahtprüfung durch die Kombination spezialisierter 3D-Sensoren mit fortschrittlichen Verarbeitungsalgorithmen ist ein zentraler Bestandteil der langfristigen Strategie von SmartRay. Grid Dynamics hat das Software-Ökosystem von SmartRay um KI-Anwendungen für die Machbarkeitsprüfung von Werkstücken und die Werkzeugweggenerierung erweitert, wodurch die für die erste Analyse und die Erstellung der Werkzeugwege erforderliche Zeit von Tagen auf Minuten reduziert wurde. Die Lösung wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam von Wandelbots auf der NOVA-Plattform von Wandelbots entwickelt und bietet einen nahtlosen Arbeitsablauf von der Machbarkeitsprüfung über die Erstellung von Werkzeugwegen bis hin zur Ausführung der Roboterbahnen für eine Vielzahl von Manipulatoren, dank der plattformübergreifenden Hardware-Abstraktionsschicht von NOVA.

"Fortschritte bei grundlegenden verkörperten KI-Modellen können die Anwendbarkeit der Robotik erheblich erweitern und eine erhebliche Nachfrage nach dem damit verbundenen Hardware- und Software-Ökosystem schaffen von Roboterprogrammierplattformen über Beobachtungstools bis hin zu Lösungen für das Modell- und Datensatzmanagement", erklärte Ilya Katsov, CTO, Americas bei Grid Dynamics. "Unsere Zusammenarbeit mit SmartRay und Wandelbots stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Robotik der nächsten Generation dar und ermöglicht es uns, modernste Methoden und Technologien zu testen und anzuwenden."

"Wir bieten unseren Kunden erstklassige schlüsselfertige Lösungen für die Schweißnahtprüfung, eine objektive 100-prozentige Qualitätskontrolle und datengestützte Prozessoptimierung", erklärte Bernd Lorösch, VP Business Unit JOSY bei SmartRay. "Dank der Fachkompetenz von Grid Dynamics können wir nun Roboterintelligenz der nächsten Generation anbieten, die die Integration und den Betrieb unserer Lösungen erheblich vereinfacht, indem sie wichtige Aufgaben wie Machbarkeitsanalysen und Werkzeugwegoptimierungen automatisiert."

"Wandelbots NOVA verändert die Art und Weise, wie Unternehmen im Zeitalter der KI an die Programmierung und den Betrieb von Robotern herangehen", erklärte Stephan Hotz, Chief Product Technology Officer bei Wandelbots. "Durch die Bereitstellung unserer Plattform als Grundlage, die mit von Grid Dynamics entwickelten domänenspezifischen KI-Komponenten angereichert ist, ermöglichen wir Unternehmen, Roboterlösungen schneller einzusetzen und bedeutende Effizienzsteigerungen sowie Kosteneinsparungen zu erzielen. Diese Kooperationen bilden die Grundlage für die Transformation unserer Branchen durch physische KI."

Diese Robotik-KI-Initiative erweitert die Möglichkeiten von Grid Dynamics, Kunden in den Bereichen Fertigung, Logistik und Hightech transformative Lösungen anzubieten. Um mehr über die KI-Roboterinspektionsplattform zu erfahren, lesen Sie bitte die Fallstudie.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) ist ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und digitalen Engagement-Dienstleistungen. Durch die Kombination von technischem Weitblick und Geschäftssinn lösen wir die dringendsten technischen Herausforderungen und ermöglichen positive Geschäftsergebnisse für Unternehmen, die sich im Wandel befinden. Grid Dynamics wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley sowie Niederlassungen in ganz Amerika, Europa und Indien. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über SmartRay

SmartRay ist auf 3D-Sensoren für Messaufgaben, Qualitätskontrolle und Komplettlösungen für die Schweißnahtprüfung spezialisiert. Mit der schlüsselfertigen Schweißnahtprüfungslösung JOSY können produzierende Unternehmen ihre Produktqualität verbessern, ihre Automatisierungsprozesse optimieren und Produktionskosten senken. Durch die hundertprozentige Konzentration auf die 3D-Technologie hat SmartRay ein umfassendes Portfolio aufgebaut, das schnell und zuverlässig eine Vielzahl von 3D-Anwendungen auch über die Schweißnahtprüfung hinaus löst. Für weitere Informationen besuchen Sie www.smartray.com.

Über Wandelbots

Wandelbots ermöglicht es Unternehmen, industrielle Robotik in softwaredefinierte, sich kontinuierlich optimierende Systeme umzuwandeln. Mit der einheitlichen Plattform bestehend aus der Wandelbots Cloud Platform, dem Entwicklerportal und dem Wandelbots NOVA-Betriebssystem können Fertigungsunternehmen schneller automatisieren, intelligenter optimieren und ihre globalen Abläufe zuverlässig skalieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.wandelbots.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "projiziert", "prognostiziert", "fortsetzen" oder "sollte" oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Zitate und Aussagen zu den erwarteten Vorteilen unserer Fähigkeiten und des zukünftigen Wachstums unseres Unternehmens, einschließlich im Hinblick auf Kunden, sowie zur AI Robotics Inspection Platform mit SmartRay.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile zu erzielen, sowie alle Faktoren, die unsere Fähigkeiten einschränken, und die Vorteile unserer Dienstleistungen und Produkte.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht vollständig ist. Grid Dynamics warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, widerzuspiegeln. Weitere Informationen zu Faktoren, die Grid Dynamics wesentlich beeinflussen könnten, einschließlich seiner Geschäftsergebnisse und seiner Finanzlage, sind im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts von Grid Dynamics auf Formular 10-K, der am 27. Februar 2025 eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC enthalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250717417317/de/

Contacts:

Medienkontakte:

Grid Dynamics

Cary Savas

+1 (650) 523 5000

csavas@griddynamics.com



Wandelbots

Carrie Eyerly

+49 351 86264000

contact@wandelbots.com