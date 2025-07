Liste führt Technologieanbieter auf, die Wachstum, Innovation und Erfolg fördern

ExaGrid ist der einzige Anbieter in der Branche mit einer Lösung mit Tiered Backup Storage und Retention Time-Lock, die mit einem nicht dem Netzwerk zugewandten Tier (wodurch ein Air Gap entsteht), verzögertem Löschen und Unveränderlichkeit bei Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen ausgestattet ist. Heute hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass MES Computing, eine Marke von The Channel Company, ExaGrid in seine Liste 2025 MES Midmarket 100 aufgenommen hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250717419450/de/

Die jährliche MES Midmarket 100 zeichnet Technologieanbieter aus, die die einzigartigen IT-Bedürfnisse von Midmarket-Organisationen gut kennen. Sie bieten zukunftsorientierte Produkte und Dienste an, die Wachstum, Innovation und Erfolg im Sinne der Kunden fördern.

MES Computing definiert Midmarket als Unternehmen mit einem Jahresumsatz von $50 Millionen bis $2 Milliarden und/oder insgesamt 100 bis 2.500 unterstützte Nutzer/Sitze. Die Auswahlkriterien für die MES Midmarket 100 waren die Strategie für die Markteinführung, Innovationen für eine bessere Abdeckung der Bedürfnisse des Midmarket und die Stärke der Midmarket-Produktfolios.

"Die Midmarket 100 führt die Technologieanbieter auf, die die einzigartigen Bedürfnisse von mittelgroßen Unternehmen wirklich verstehen und sie aktiv unterstützen," sagte Samara Lynn, Senior Editor, MES Computing, The Channel Company. "Diese Anbieter sind engagierte Partner, die den Midmarket-Unternehmen dabei helfen, ihre schwierigsten IT-Herausforderungen zu meistern, damit sie Innovationen realisieren und ihre Wachstumsziele erreichen können. Wir freuen uns darauf zu beobachten, wie sie sich weiterentwickeln und dabei auch ihren Kunden helfen."

Midmarket-Unternehmen haben komplexe Anforderungen und gleichzeitig begrenzte IT-Ressourcen und Budgets. ExaGrid Tiered Backup Storage-Einrichtungen sind nutzerfreundlich und funktionieren nahtlos mit den führenden Backup-Anwendungen der Branche, sodass bereits getätigte Investitionen in bestehende Systeme und Prozesse nicht überflüssig werden. ExaGrid lässt sich einfach installieren und nutzen, die IT-Mitarbeiter müssen nicht viel Zeit investieren, der Support ist exzellent, es bietet schnelle und sichere Backups und ist im Vergleich zu anderen Lösungen kostengünstiger.

"Wir sind stolz darauf, nun auf dieser Liste aufgeführt zu werden und Midmarket-Unternehmen das zu bieten, was sie wirklich für ihre Backup-Speicherung benötigen," sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "ExaGrid bietet eine Scale-out-Architektur, wodurch Unternehmen mit der Zunahme ihrer Daten erweitern können. So zahlen sie nur für das, was sie tatsächlich in Anspruch nehmen. Wir bieten das schnellste Backup, die schnellste Wiederherstellung, Lösungen für komplette Notfallwiederherstellungen sowie die umfassendste Wiederherstellung bei Ransomware-Angriffen sowie einen branchenführenden Support."

Die Liste 2025 MES Computing Midmarket 100 finden Sie hier online: www.mescomputing.com/midmarket100.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landungszone, einem Speicher für die langfristige Aufbewahrung, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen. Die Landungszone von ExaGrid sorgt für schnellste Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Die Speicherebene bietet die niedrigsten Kosten für die Langzeitaufbewahrung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und gewährleistet ein Backup-Fenster mit fester Länge, wenn die Daten wachsen, wodurch teure Upgrades und geplante Produktveralterung vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Storage-Ansatz mit einer netzunabhängigen Ebene (Tiered Air Gap), verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung vor Ransomware-Angriffen.

ExaGrid verfügt in den folgenden Ländern über Ingenieure für physischen Verkauf und System-Vorverkauf: Argentinien, Australien, Österreich, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, CIS, Kolumbien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweiz, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Über The Channel Company

Die The Channel Company (TCC) ist global führend, wenn es um Channel-Wachstum für die weltweit wichtigsten Top-Technologiemarken geht. Wir ermöglichen Tech-Anbietern, Anbietern von Lösungen und Endnutzern mit Premien-Medienmarken schnelleren Erfolg. Wir bieten Services für integriertes Marketing und Events, strategische Unternehmensberatung sowie exklusive Daten über Märkte und Zielgruppen. TCC ist ein Portfolio-Unternehmen von Investmentfonds, gemanagt von EagleTree Capital, einer in New York City ansässigen Private Equity Firma. Mehr Informationen finden Sie unter: thechannelco.com.

Folgen Sie The Channel Company: LinkedIn und X

2025 The Channel Company, Inc. Das Logo der Channel Company ist eine eigetragene Handelsmarke der The Channel Company, Inc. Alle weiteren Handelsmarken und Handelsnamen befinden sich im Eigentum der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250717419450/de/

Contacts:

The Channel Company:

Samara Lynn

The Channel Company

slynn@thechannelcompany.com

ExaGrid Media:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com