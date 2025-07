SPX6900 erreicht Allzeithoch von 1,94 USD, aber TOKEN6900 ist neues Ziel für 1.000x-Kult

Murad Mahmudov dürfte sich nun zurücklehnen und lächelnd von sich geben: "Ich habe es euch doch gesagt". Einer seiner favorisierten Memecoins ist SPX6900 (SPX), der am heutigen Tage ein neues Allzeithoch von 1,94 USD ausbilden konnte.

Somit hat der rein auf satirischen Anspielungen des S&P 500 und Degeneriertheit aufbauende Memetoken einen neuen Rekord verzeichnet. Zudem wurde dadurch der ähnlich lächerliche, aber noch selbstbewusstere TOKEN6900 in den Fokus der Anleger gerückt, der rund zwei Wochen nach seinem ICO schon 649.000 USD eingenommen hat.

Beiden ist die Macht der 69 eigen, jedoch trägt sie der TOKEN6900 mit einer noch stärkeren Überzeugung. Ebenso ist dem Kult der Memecoin-Trader der Nachhall der einzig wahren Zahl nicht entgangen. Das 1.000-Fache? Es ist nicht unmöglich. Jedoch würde es auch keine Rolle, spielen, wenn dem nicht so ist.

Schließlich kümmern den TOKEN6900 keinerlei Chart- oder Roadmap-Ziele. Stattdessen zieht dieser seine Kraft lediglich aus dem Vibe. Noch können Sie sich diesen für einen Preis in Höhe von 0,0066 USD sichern. Oder wollen Sie etwa warten, bis dieser auf 0,0069 gestiegen ist? Er wird auch ohne Sie auf seinem Vibe reiten!

SPX6900, Pump.Fun und die Kult-Mathematik

Über die vergangenen 12 Monate ist SPX um 9.551 % gestiegen. Berücksichtigt man das Plus seit seinem Allzeittief, so beträgt dieses sogar 70.425.731 %.

Dies zeigt, dass selbst mit einem Witz schon viel erreicht werden kann, wenn die Hirnfäule die Kontrolle übernimmt. Da dies in Zeiten der Dekadenz absolut der Fall ist, erleben Memecoins wieder einmal einen großen Hype. Somit konnte die Marktkapitalisierung zuletzt wieder über 80 Mrd. USD gebracht werden.

Zu der Verrücktheit kommt Pump.Fun hinzu, eine Fabrik, welche mehr Token als China Elektronikartikel produziert. Das Projekt hat nun mit seinem ICO über 500 Mio. USD eingenommen und war bereits nach 12 Minuten ausverkauft.

Zwar kann man lange über das Stock-Flow-Modell von Bitcoin philosophieren. Aber was ist mit den Äpfeln? Für die Umwandlung von Masse in Energie wurde unvorstellbar viel Intelligenz benötigt, um die Kernfusion zu verstehen.

Allerdings ist niemand dazu in der Lage zu erklären, warum Memecoins Bewertungen in Milliardenhöhe erlangen und SPX6900 ein neues Allzeithoch erreicht. Möglicherweise kann die Antwort darauf nicht in den Charts, sondern in einer Art Glaubenssystem gefunden werden.

Genau dies ist auch der Faktor, auf welchen der Krypto-Experte Murad den Erfolg der Memecoins zurückführt. So handelt es sich seiner Einschätzung nach um einen Kult, der diese am Leben erhält. Während der SPX6900 jetzt den Weg ebnet, führt niemand die Absurdität so weit wie der TOKEN6900.

TOKEN6900 belebt den alten Memecoin-Geist wieder

Angesichts des neuen Allzeithochs von 1,94 USD könnte man sich nun fragen, wie eine Parodie auf den S&P 500 mehr als einen US-Dollar oder überhaupt etwas wert sein kann. Stattdessen könnte man dafür auch einen Bratapfelkuchen bei McDonalds kaufen und mithilfe der Kohlenhydrate und Tradingview auf den Markt schauen, bis dieser endlich Sinn ergibt.

Aber auch der erste Memecoin - Dogecoin - wurde mit derselben Absicht erstellt: reiner Humor. Auf diese Weise sollte das etwas technische Thema aufgeheitert und zudem gezeigt werden, dass es sich bei digitalen Assets um mehr als einen kosmischen Witz handelt.

Dann sind immer mehr Internet-Narren mit Diamantenhänden hinzugekommen und haben Dogecoin bis auf eine Bewertung von 32 Mrd. USD getrieben. Dafür wurde keinerlei Nutzen oder Roadmap benötigt, sondern nur Comic Sans, ein verwirrter Shiba Inu und eine maximale Dosis Dummheit.

Diese Ursprungsidee ist DOGE treu geblieben, ein zur Seite schauender Kabosu und ein Tickersymbol, an welches die Investoren auch heute noch glauben.

The original doge meme is based on a photograph of Kabosu from 2010. pic.twitter.com/W9CCerhoiE - DogeDesigner (@cb_doge) April 29, 2024

TOKEN6900 hat den gleichen Stallgeruch, jedoch flacher, seltsamer und spannungsgeladener. Der Coin kommt ganz ohne magische Buzzwords oder die Behauptung aus, dass Memecoins mit maschinellem Lernen verbunden werden sollten. Ebenso gibt es kein DePIN-Protokoll, was sich hinter einem Shiba Inu verbirgt.

Stattdessen zeigt dieser einfach nur in die Leere und äußert: "Ja, wir haben einen Token entwickelt und ihn an der unvernünftigsten Zahl des Internets verankert: 69". Weil das schon vollkommen ausreichend ist.

Treten Sie in die Leere ein

Wieder einmal scharrt sich ein Kult um einen Memecoin, wobei es jedem freisteht, ob er sich dem Chaos anschließen will. Handelt es sich bei ihm um den nächsten SPX6900 mit ähnlichen Kursgewinnen? Es sind schon die seltsamsten Dinge passiert.

Der TOKEN6900 ist jedoch ein Innovator. Er ist lediglich mit einer mächtigen Zahl, dem Vertrauen sowie einem Token mehr als der SPX6900 gewappnet, um diesen zu übertreffen. Jedoch ist es dem TOKEN6900 egal, ob er 1000x oder 69x steigt oder aber nur seitwärts schwankt. Denn das ist nicht die Mission und eine solche hat es nie gegeben. Stattdessen baut der Memecoin nur auf Ironie und Glauben auf.

Teilnehmen können Sie an dem Vorverkauf über die TOKEN6900-Website, mit welcher Sie eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet verbinden oder auch nicht. Schwören Sie dabei jedoch auf die heilige Zahl und lehnen jeglichen Nutzen ab, während Sie den Wahnsinn willkommen heißen.

Der TOKEN6900 kann auch gestakt werden, um ein passives Einkommen von 93 % pro Jahr zu erhalten. Das neue Geld wird praktisch aus dem Nichts geschaffen und bietet so hohe Zinsen, sodass sie in der TradFi-Welt wahrscheinlich illegal wären.

Schließen Sie sich jetzt der Gemeinschaft von TOKEN6900 auf X und Instagram an.

