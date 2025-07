In einer historischen Sitzung hat das Repräsentantenhaus am Donnerstag drei wegweisende Gesetze für den Digital-Asset-Sektor verabschiedet, nachdem es am Dienstag noch zu Blockaden gekommen war. Damit rückt eine klare Regulierung von Kryptowährungen, Stablecoins und der gesamten Branche in den Vereinigten Staaten in greifbare Nähe.Im Zentrum der neuen Regulierungsoffensive steht der sogenannte "Digital Asset Market Clarity Act". Mit einer breiten Mehrheit von 294 zu 134 Stimmen zielt dieses Gesetz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...