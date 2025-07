Am Mittwoch brach die Aktie des Kochboxen- und Fertiggerichte-Herstellers HelloFresh auf einmal ohne Nachrichten um 9,26 Prozent ein, am Donnerstag schoss sie um 11,11 Prozent nach oben und schloss damit sogar einen Tick höher als am Dienstag. Was passiert da?

