DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
INTRUM 19/26 MTN REGS XS2034925375 BAW/UFN
INTRUM 19/27 MTN REGS XS2052216111 BAW/UFN
INTRUM 20/25 REGS XS2211136168 BAW/UFN
INTRUM 22/28 REGS XS2566291865 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
INTRUM 19/26 MTN REGS XS2034925375 BAW/UFN
INTRUM 19/27 MTN REGS XS2052216111 BAW/UFN
INTRUM 20/25 REGS XS2211136168 BAW/UFN
INTRUM 22/28 REGS XS2566291865 BAW/UFN
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