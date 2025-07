Am Donnerstag rückte der DAX wieder näher an sein Rekordhoch von 24.639 Punkten heran. Nach fünf Verlusttagen legte der deutsche Leitindex deutlich zu und kletterte zeitweise bis auf 24.374 Punkte. Am Ende des Tages stand ein Plus von 1,5 Prozent auf 24.367 Punkten zu Buche. Damit hat er einen Teil des Rückgangs vom Rekordhoch der ...

