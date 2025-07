Mozart AI soll für die Musikproduktion das werden, was Cursor für die Programmierung ist. Wir haben die Beta-Version ausprobiert. Was Mozart AI kann und wo es noch hapert. Suno, Udio oder Riffusion: KI-Tools, die auf Basis eines Textprompts fertige Lieder zaubern, gibt es mittlerweile einige. Von denen will sich das Team von Mozart AI jedoch abgrenzen, indem sie ihr Tool als Werkzeug anpreisen. Gebaut "von Musiker:innen für Musik:innen", so zumindest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...