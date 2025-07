Der Kryptomarkt zeigt sich von seiner bullenstärksten Seite und ein Coin sticht besonders hervor: XRP. Die von Ripple unterstützte Digitalwährung schoss am Donnerstag um über 14 Prozent in die Höhe und durchbrach dabei ihr bisheriges Allzeithoch von 3,40 Dollar. Aktuell notiiert sie sogar bei rund 3,60 Dollar. Anleger sind in Feierlaune.Der Token befindet sich seit Tagen auf einem phänomenalen Erfolgskurs, angetrieben von einer allgemeinen Rally am Kryptomarkt und mehreren positiven Nachrichten. ...

