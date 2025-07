DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsvelauf am Freitag gegen 8.08 Uhr um einen Tick höher bei 129,7 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,73 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,82, das -tief bei 129,62 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.695 Kontrakte. "Damit hält er sich komfortabel oberhalb der markanten Mai-Tiefs bei 128,99/97", urteilt die Helaba. Die übergeordnete Seitwärtsphase sei intakt, die Chance auf der Oberseite bleibe dabei gewahrt. Widerstände sieht die Helaba bei 130,06 und 130,35. In den USA stehen am Nachmittag Daten zum Immobilienmarkt und der Michigan-Index für das Verbrauchervertrauen im Blick.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2025 02:17 ET (06:17 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.