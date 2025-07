Neue Agenten beseitigen die Reibungsverluste bei der Bereitstellung von hochwirksamer KI ohne Programmierung, ohne Implementierung und innerhalb von fünf Tagen einsatzbereit und setzen damit neue Maßstäbe für die Amortisationszeit von Unternehmenssoftware

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von KI-gestützter, cloud-nativer Preisgestaltungssoftware, gab heute die Einführung von 125 spezialisierten Agenten bekannt, die auf seiner langjährigen Erfahrung im Bereich KI-Investitionen basieren. Mit diesen speziell entwickelten Agenten können B2B-Unternehmen Margen schützen, Umsätze zurückgewinnen und in Echtzeit auf Marktveränderungen reagieren, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.

Zusätzlich zur Bibliothek mit einsatzbereiten Agenten können Unternehmen in weniger als 10 Minuten direkt innerhalb der Pricefx-Plattform mithilfe einer intuitiven No-Code-Technologie Agenten erstellen, die auf ihre individuellen Geschäftsanforderungen und Daten zugeschnitten sind. Diese Schnelligkeit und Anpassungsfähigkeit markiert einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie Pricing-Teams KI nutzen, und verwandelt Projekte, die zuvor Monate oder Jahre in Anspruch genommen haben, in Ergebnisse, die innerhalb von Stunden oder Tagen geliefert werden können.

Bewältigung der aktuellen Margen- und Umsatzrückgänge

In einem Umfeld, in dem jedes Unternehmen mit steigenden Kosten, sich änderndem Kundenverhalten, globalen Marktschwankungen und hartem Wettbewerb konfrontiert ist, kann es sich kein Unternehmen leisten, Geld zu verschenken. Unbemerkte Gewinnschmälerugen, wie z.B. durch falsch bepreiste Produkte, übermäßig rabattierte Angebote und verpasste Premium-Chancen, beeinträchtigen täglich die Unternehmensgewinne.

In komplexen Unternehmen ist es jedoch schwierig, alle Margenrisiken oder -chancen zu erkennen und schnell Maßnahmen zu ergreifen. Angesichts tausender Teilenummern, täglichen Änderungen der Stückkosten, langwieriger Angebotsgenehmigungsprozesse, auf Tabellenkalkulationen basierender Preisgestaltungsprozesse und kleiner, stark ausgelasteter Teams haben Preisexperten und Vertriebsteams Schwierigkeiten, Schritt zu halten.

Vorstellung von Pricefx Agents PricingAI von PricefxTM

Mit Pricefx Agents können Preis- und Vertriebsteams die Kontrolle zurückgewinnen, indem sie Margenrisiken, Umsatzchancen und Compliance-Probleme in Echtzeit aufzeigen. Diese Agenten basieren auf einem Jahrzehnt an Investitionen in KI und wurden für die Zusammenarbeit mit Menschen entwickelt. Sie scannen kontinuierlich Preis-, Angebots-, Kunden-, Produkt- und Transaktionsdaten, um gezielte Maßnahmen für sofortige Ergebnisse zu empfehlen.

Jeder Agent ist auf einen bestimmten Anwendungsfall spezialisiert, wobei die Gruppen nach Geschäftszielen organisiert sind. Beispiele hierfür sind:

Margin Leakage Agents stellen Gewinne wieder her, identifizieren Verluste durch unrentable Produkte, versteckte Vertragsverluste, Rabattdiskrepanzen und vieles mehr.

stellen Gewinne wieder her, identifizieren Verluste durch unrentable Produkte, versteckte Vertragsverluste, Rabattdiskrepanzen und vieles mehr. Discount Strategy Agents vermeiden unnötige Werbegeschenke, indem sie Rabatte zielgerichtet und fair gestalten.

vermeiden unnötige Werbegeschenke, indem sie Rabatte zielgerichtet und fair gestalten. Upside Opportunity Agents identifizieren Preiserhöhungspotenziale und günstige Verkaufsmomente bei neuen Verträgen und Vertragsverlängerungen.

identifizieren Preiserhöhungspotenziale und günstige Verkaufsmomente bei neuen Verträgen und Vertragsverlängerungen. Account Optimization Agents erzielen bessere Erträge aus jedem Kunden, indem sie die Bereitschaft für Upselling, das Abwanderungsrisiko, reaktive inaktive Kunden und vieles mehr erkennen.

erzielen bessere Erträge aus jedem Kunden, indem sie die Bereitschaft für Upselling, das Abwanderungsrisiko, reaktive inaktive Kunden und vieles mehr erkennen. Portfolio Optimizer Agents schützen Produktmargen, indem sie Preise an Produktreife, Lebenszyklus und Portfoliostrategie anpassen.

schützen Produktmargen, indem sie Preise an Produktreife, Lebenszyklus und Portfoliostrategie anpassen. Price Harmony Agents verhindern Margenverluste, indem sie Preisinkonsistenzen zwischen Regionen, Kanälen und Teams erkennen.

verhindern Margenverluste, indem sie Preisinkonsistenzen zwischen Regionen, Kanälen und Teams erkennen. Governance Compliance Agents gewährleisten die Einhaltung von Preisrichtlinien und Genehmigungsregeln und verhindern kostspielige Fehler, um Margen zu sichern.

gewährleisten die Einhaltung von Preisrichtlinien und Genehmigungsregeln und verhindern kostspielige Fehler, um Margen zu sichern. Quote Intelligence Agents tragen dazu bei, mehr Aufträge zu gewinnen, indem sie Fehler, Verzögerungen oder Verstöße identifizieren, die sich auf die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Rentabilität von Angeboten auswirken.

tragen dazu bei, mehr Aufträge zu gewinnen, indem sie Fehler, Verzögerungen oder Verstöße identifizieren, die sich auf die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Rentabilität von Angeboten auswirken. Competitive Readiness Agents verteidigen Marktanteile, indem sie Preisdruck oder Anzeichen für Preisunterbietungen durch Wettbewerber erkennen.

Was Sie für den Einstieg benötigen

Mit Pricefx können Sie Agenten ganz einfach sofort einsetzen. Unternehmen können 125 vorgefertigte Agenten aktivieren oder mithilfe der No-Code-Umgebung von Pricefx eigene Agenten erstellen. Beide Optionen liefern innerhalb weniger Stunden Ergebnisse, liefern selbst bei begrenzten Datenmengen Erkenntnisse und verbessern sich kontinuierlich mit zunehmender Datenreife.

"Alle Führungskräfte, mit denen ich spreche, möchten mutige Investitionen in KI tätigen, sind jedoch verständlicherweise zurückhaltend gegenüber langwierigen, kostspieligen Implementierungen, die keine Ergebnisse liefern", erklärte Ronak Sheth, CEO von Pricefx. "Unsere Agent-Strategie eliminiert dieses Risiko, indem sie eine schnelle und reibungslose Möglichkeit bietet, hochwirksame Agenten dort einzusetzen, wo Ergebnisse am wichtigsten sind. Pricefx-Agenten unterstützen Unternehmen dabei, Margen zurückzugewinnen, das Wachstum voranzutreiben und innerhalb von Tagen statt Monaten finanzielle Ergebnisse zu erzielen. Und dies ist erst der Anfang, denn wir entwickeln Agenten, die die Nutzer dort abholen, wo sie sich ganz natürlich bewegen von nativen Erfahrungen in Pricefx bis hin zu den Systemen, mit denen sie täglich arbeiten."

Basierend auf ersten Kundenkontakten haben bereits mehr als 50 Unternehmen die Pricefx Agent-Lösung eingeführt, was die starke Marktnachfrage nach praktischer, menschenzentrierter und geschäftsfähiger KI bestätigt.

Für das Unternehmensökosystem entwickelt

Pricefx Agents sind auf Erweiterbarkeit ausgelegt und sowohl für die Pricefx-Plattform als auch für die breitere Unternehmenslandschaft konzipiert. In zukünftigen Versionen werden Pricefx Agents in den führenden Quote-to-Cash-Systemen verfügbar sein, darunter SAP Joule und Salesforce Agentforce sowie führende Marktplätze wie AWS. Dadurch wird sichergestellt, dass Benutzer direkt in den Tools, auf die sie bereits vertrauen, auf Preisinformationen zugreifen können. Dieser ökosystemorientierte Ansatz gewährleistet, dass KI-gestützte Entscheidungsfindung integriert, zugänglich und umsetzbar ist, unabhängig davon, wo Teams ihre Arbeit verrichten.

Testen Sie Pricefx Agents noch heute

Pricefx Agents steht bestehenden und potenziellen Kunden ab sofort kostenlos und unverbindlich zur Testnutzung zur Verfügung und kann innerhalb von fünf Tagen bereitgestellt werden. Die Agenten wurden entwickelt, um eng mit Ihren Teams zusammenzuarbeiten. Sie kombinieren die Geschwindigkeit der KI mit menschlichem Urteilsvermögen, um Ihnen zuverlässige Erkenntnisse zu liefern, auf deren Grundlage Sie handeln können. Jeder Test umfasst die Unterstützung durch Lösungsexperten und einen Preisanalysten, um sicherzustellen, dass jeder Agent messbare finanzielle Vorteile erzielt und die Menschen im Mittelpunkt der Entscheidungen stehen. Erfahren Sie mehr über die Pricefx Agents oder fordern Sie eine kostenlose Testversion an.

Über Pricefx

Pricefx ist der weltweit führende Anbieter von KI-gestützter, cloudbasierter Preisgestaltungssoftware. Die End-to-End-Plattform lässt sich schnell implementieren, flexibel konfigurieren und einfach bedienen. Seit Pricefx vor mehr als einem Jahrzehnt Pionierarbeit im Bereich Cloud-native Preisgestaltung geleistet hat, bietet das Unternehmen die branchenweit schnellste Amortisationszeit weniger als sechs Monate und einen durchschnittlichen ROI von 7.000 im ersten Jahr. Pricefx unterstützt große B2B-Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Vertrieb, Prozessindustrie und anderen Branchen und hilft ihnen mit bewährten, produktisierten Lösungen bei der Bewältigung komplexer Preisprobleme. Mit einem auf Fairness basierenden Geschäftsmodell und einer langjährigen Kundenbindung erhält Pricefx regelmäßig Bestnoten auf unabhängigen Bewertungsplattformen. Erfahren Sie mehr unter www.pricefx.com.

