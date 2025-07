Autel Europe gibt mit Stolz die erfolgreiche Markteinführung seines ersten Megawatt-Ladesystems (Megawatt Charging System, MCS) vom Typ MaxiCharger in Europa bekannt, das in Partnerschaft mit dem führenden isländischen CPO ON Power ausgeliefert wurde. Dieser Meilenstein markiert den Beginn des kommerziellen Einsatzes der MCS-Technologie MaxiCharger von Autel in Europa und stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Elektrifizierung des Schwertransportsektors dar.

Autel Europe and ON Power unveil Europe's first MaxiCharger Megawatt Charging System, now live in Iceland

Für ON Power ist dies ein bedeutender Meilenstein in seiner Strategie, eine hochmoderne Infrastruktur als Grundlage für ein nachhaltiges Transportwesen aufzubauen und dabei seine Rolle als Vorreiter für die Energiewende in Island zu stärken.

Das nun in Island in Betrieb genommene System liefert eine DC-Ladeleistung von bis zu 640 kW und basiert auf einer modularen Plattform, die für eine Erhöhung auf bis zu 1,2 MW und 1.500 A ausgelegt ist. Es befindet sich in der Digranesgata 4A in Borgarnes, einem wichtigen Logistikpunkt an der nationalen Ringstraße von Island, und ist damit bestens positioniert, um schwere Nutzfahrzeuge entlang den wichtigsten Logistikwegen mit Energie zu versorgen. Mit seiner zukunftssicheren Architektur ist das System darauf ausgelegt, den steigenden Anforderungen der elektrisch angetriebenen Lastwagen und Busse sowie der Langstrecken-Güterverkehrskorridore auf der ganzen Insel gerecht zu werden.

"Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt nach vorn auf dem Kurs von Autel zur Expansion auf den europäischen Markt für Nutzfahrzeug-Ladelösungen", sagte Andreas Lastei, VP Sales Marketing bei Autel Europe. "Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit ON Power bei der Bereitstellung einer der modernsten und robustesten MCS-Lösungen in Europa einer Lösung, die nicht nur leistungsstark, sondern auch langfristig skalierbar ist."

Die für extreme Umgebungen ausgelegte MCS-Plattform MaxiCharger ist vollständig an die anspruchsvollen klimatischen Verhältnisse Islands angepasst und arbeitet zuverlässig bei Temperaturen unter Null, bei Starkwind und unter anderen schwierigen klimatischen Bedingungen. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet gleichbleibende Leistungen und Langlebigkeit in der nordischen Region und darüber hinaus.

Das System wurde im Einklang mit internationalen Standards wie IEC 61851 und ISO 15118 entwickelt, so dass die Interoperabilität und Einsatzbereitschaft in der sich ständig weiterentwickelnden High-Power-Ladetechnonogielandschaft in Europa gewährleistet sind.

"Unser Ziel ist es, in der Energiewende führend zu sein und eine Infrastruktur aufzubauen, die aufkommende Technologien unterstützt noch bevor sie in Island in die verbreitete Anwendung gelangen", sagt Jóhann Ingi Magnússon, Head of Sales and Customer Service bei ON Power. "Diese Initiative ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Energiewende und verdeutlicht die Entschlossenheit von ON Power, in Führung zu gehen, und das nicht nur vor Ort, sondern auch weltweit. Wir freuen uns sehr über unsere Zusammenarbeit mit Autel bei der Realisierung dieser zukunftsorientierten Lösung."

Diese Bereitstellung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, an dem der europäische Verkehrssektor seine Dekarbonisierungsbemühungen beschleunigt. Angesichts neuer EU-Bestimmungen, die auf Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen abzielen, und wachsender Investitionen in saubere Transportkorridore dürften Hochleistungs-Ladelösungen wie das MaxiCharger-MCS dafür prädestiniert sein, zur kritischen Infrastruktur zu werden, die eine emissionsfeie Logistik ermöglicht.

Anfang des Jahres war Autel Europe Mitausrichter des ersten MCS-Controller-Tests bei der CharIN und absolvierte im Juni einen fahrzeugbezogenen Megawatt-Ladestest. Diese Initiativen bestätigen die Leistungsfähigkeit und Interoperabilität der MCS-Plattform von Autel und untermauern ihre Bereitschaft für einen Einsatz unter realen Bedingungen in verschiedensten kommerziellen Anwendungsfällen.

Die Zusammenarbeit zwischen Autel Europe und ON Power verschafft nicht nur einer wichtigen Frachtroute in Island eine Megawatt-Ladelösung, sondern schafft auch einen Präzedenzfall für eine skalierbare und zukunftssichere Infrastruktur in ganz Europa. Angesichts der steigenden Nachfrage nach elektrischem Gütertransport und Fernverkehr engagiert sich Autel Europe weiterhin für die Bereitstellung intelligenter, robuster und zukunftssicherer Ladeplattformen, die den Übergang zu emissionsfreier Mobilität voranbringen.

