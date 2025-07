Der DAX befindet sich weiterhin auf Rekordjagd. Doch kann der deutsche Leitindex am Freitag weiter nach oben laufen? Das bewegt ihn jetzt. Außerdem im Fokus: die Aktien von Salzgitter und SMA Solar. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Ende einer anfangs turbulenten Woche zuversichtlich geblieben. Der DAX stieg am Freitag im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 24.435,78 Punkte. Für den MDax ging es um 0,2 Prozent auf 31.085,26 Punkte nach oben ...

