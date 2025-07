FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1624 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch knapp unter 1,16 Dollar gestanden hatte.

Christopher Waller, einer der Direktoren der US-Notenbank Fed, hat sich für eine Zinssenkung der Fed bei der nächsten Sitzung Ende Juli ausgesprochen. Die Inflation liege nahe dem Zielwert und die Aufwärtsrisiken seien begrenzt. "Ich halte es für sinnvoll, den Leitzins in zwei Wochen um 25 Basispunkte zu senken", sagte Waller.

Zuvor hatten sich mehrere US-Notenbanker für einen unveränderten Leitzins ausgesprochen. Auch Notenbankchef Jerome Powell hatte nach dem jüngsten Zinsbeschluss eine abwartende Haltung signalisiert. Er wolle erst die möglichen Folgen der US-Zollpolitik für die Preisentwicklung begutachten.

Am Devisenmarkt bleibt die US-Zollpolitik und ihre Folgen ein bestimmendes Thema. Die US-Regierung hat der EU gedroht, ab dem 1. August höhere Zölle in Kraft treten zu lassen, wenn es keine Einigung auf ein Handelsabkommen geben sollte. "Wir kommen dem 1. August mit schnellen Schritten näher, und nur weil der Markt fest davon überzeugt zu sein scheint, dass Trump auch dieses Mal einen Rückzieher machen wird, muss es nicht so kommen", sagte Devisenexperte Volkmar Baur von der Commerzbank.

Unter Druck stand hingegen der japanische Yen. In Japan hat sich die Inflation im Juni stärker als erwartet abgeschwächt. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln legten um 3,3 Prozent im Jahresvergleich zu. Im Vormonat war die Teuerung noch den dritten Monat in Folge gestiegen und hatte mit 3,7 Prozent den höchsten Wert seit Anfang 2023 erreicht. Vor den Oberhauswahlen in Japan herrschte zudem Zurückhaltung an den Märkten./jkr/jsl/jha/