HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich nach einer Senkung des Jahresgewinnausblicks durch den Gabelstaplerhersteller von 56 auf 49 Euro gesenkt. Nach dem Kursrutsch sieht Stefan Augustin laut seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung aber immer noch ausreichend Luft nach oben und beließ es bei der Einstufung "Buy". Der Kursrutsch eröffne langfristig orientierten Investoren eine gute Gelegenheit, wenngleich die Stimmung am Markt erst einmal angeschlagen bleiben dürfte./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2025 / 08:15 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006219934

© 2025 dpa-AFX-Analyser