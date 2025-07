DJ MÄRKTE EUROPA/Weiter aufwärts - DAX-Allzeithoch in greifbarer Nähe

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte ziehen zur Handelseröffnung am Freitag weiter an. Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 24.477 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht in gleichem Maß auf 5.399 Punkte an. Gestützt wird die Stimmung von guten Vorgaben der Wall Street, denn die Nasdaq notierte einmal mehr auf Rekordhoch. Und auch der DAX könnte nun den jüngsten Rekordstand bei 24.639 Punkten anlaufen, das ehemalige Allzeithoch bei 24.479 Punkten hat er bereits getestet.

"Der Aufwärtstrend ist intakt", so die Marktanalysten der Helaba. Von einer dauerhaften Stimmungserholung könne aber vermutlich nicht gesprochen werden. "Denn das Schlagzeilenrisiko bleibt angesichts des ungelösten Handelsstreits zwischen den USA und der EU erhöht", so das Haus. Zudem nimmt die Berichtssaison bisher einen durchwachsenen Verlauf. So liefert nun auch Salzgitter eine deftige Gewinnwarnung.

Auf der Gewinnerseite weit oben steht der Stoxx-Branchenindex der Öl- und Gaswerte mit einem Plus von 1,2 Prozent, gefolgt vom Index der rohstoffnahen Basic Resources, der trotz eines Kurseinbruchs bei Salzgitter um 0,8 Prozent steigt.

Im DAX ziehen Henkel und Rheinmetall um je 1,2 Prozent an, Deutsche Telekom und Eon legen je 0,7 Prozent zu. Deutsche Bank geben um 0,6 Prozent nach. Im MDAX der zweiten Reihe erholen sich Delivery Hero um gut 5 Prozenz und K+S um gut 4. Dagegen verlieren Jungheinrich weitere 3 Prozent. Thyssenkrupp fallen im Sog von Salzgitter um 3 Prozent.

Salzgitter brechen im SDAX um etwa 16 Prozent ein. Nach den kräftigen Kursgewinnen der jüngsten Zeit sorgt die Gewinnwarnung nun für lange Gesichter. Denn die Zulassung für Panzerstahl der Tochter Ilsenburger Grobblech hatte zuletzt massive Käufe ausgelöst und zu einem wahren Kursfeuerwerk geführt. Vieles davon dürfte nun mit der Erkenntnis ausgepreist werden, dass mit Stahl in Deutschland schwer Geld zu verdienen ist. Salzgitter hat die Prognosen angepasst und erwartet nun ein Ergebnis vor Steuern bei minus 100 Millionen Euro bis bestenfalls ausgeglichen, zuvor lag die Bandbreite bei minus 100 Millionen bis plus 100 Millionen Euro.

SMA Solar fallen um 11 Prozent. Jefferies hat die Aktie am Morgen auf "Underperform" zurückgenommen. Als "insgesamt positiv" stufen die Analysten der RBC die Geschäftszahlen von Schindler zum zweiten Quartal ein. Die zugrunde liegende Auftragsdynamik bleibe stark, während die Margen weiterhin eine gute Verbesserung aufwiesen. Die unveränderte Prognose für die ausgewiesene EBIT-Marge erscheint den Analysten zunehmend konservativ, da die Restrukturierungskosten im zweiten Quartal höher als erwartet ausgefallen sei und die Marge immer noch deutlich über 12 Prozent gelegen habe. Die Aktie wird zunächst kaum verändert gehandelt.

Ein Blick auf den Kalender zeigt, dass dieser zum Wochenschluss vergleichsweise leer ist. In den USA stehen am Nachmittag Daten zum Immobilienmarkt und der Michigan-Index für das Verbrauchervertrauen im Blick. Der Euro handelt am Morgen wenig verändert knapp über 1,16 Dollar, Anleihen treten mehr oder weniger auf der Stelle. An den Terminmärkten verfallen am Mittag Index-Optionen auf die Indizes und am Abend Optionen auf die Einzelaktien, dieser "kleine" Juli-Verfallstermin bewegt die Märkte in der Regel aber nur relativ wenig.

=== zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.399,35 +0,4% 22,20 +9,8% Stoxx-50 4.525,69 +0,2% 9,77 +4,8% DAX 24.477,17 +0,4% 106,24 +22,4% MDAX 31.201,05 +0,6% 186,22 +21,2% TecDAX 3.972,08 +0,4% 14,25 +15,8% SDAX 18.096,75 -0,2% -44,16 +32,3% CAC 7.864,70 +0,5% 42,70 +6,0% SMI 12.013,68 +0,4% 51,81 +3,1% ATX 4.492,05 +0,1% 5,56 +22,5% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1623 +0,2% 1,1598 1,1588 +12,0% EUR/JPY 173,00 +0,4% 172,32 172,17 +5,8% EUR/CHF 0,9330 +0,0% 0,9329 0,9331 -0,6% EUR/GBP 0,8655 +0,1% 0,8643 0,8642 +4,5% USD/JPY 148,83 +0,2% 148,57 148,57 -5,5% GBP/USD 1,3428 +0,1% 1,3418 1,3409 +7,2% USD/CNY 7,1483 -0,1% 7,1523 7,1531 -0,8% USD/CNH 7,1834 -0,0% 7,1841 7,1867 -2,1% AUS/USD 0,6506 +0,3% 0,6487 0,6480 +4,8% Bitcoin/USD 119.871,30 -0,4% 120.345,30 118.571,00 +27,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,90 67,54 +0,5% 0,36 -5,9% Brent/ICE 69,72 69,52 +0,3% 0,20 -7,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.348,15 3.342,48 +0,2% 5,67 +27,2% Silber 32,95 32,91 +0,1% 0,04 +17,9% Platin 1.260,22 1.260,99 -0,1% -0,77 +44,0% Kupfer 5,49 5,49 +0,1% 0,00 +35,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2025 03:49 ET (07:49 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.