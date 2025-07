Zürich (ots/PRNewswire) -Atari ist die jüngste Unterhaltungsmarke, die eine Partnerschaft mit AirConsole eingeht, damit die Plattform für In-Car Gaming, Asteroids und Breakout: Recharged jetzt für unterstützte Volkswagen-Modelle erhältlich istAirConsole, die In-Car Gaming-Plattform, die sich schnell zum Industriestandard entwickelt, geht eine Partnerschaft mit Atari ein, dem legendären Videospielverlag. Ab heute wird Asteroids: Recharged und Breakout: Recharged zum ersten Mal in Autos über das Infotainment-System in unterstützten Volkswagen spielbar sein."Atari hat den Grundstein für Generationen von Spielern gelegt", sagt Anthony Cliquot, CEO von N-Dream. "Die Aufnahme dieser zeitlosen Titel in die AirConsole zeigt, dass unsere Vision für In-Car-Play von den vertrauenswürdigsten Unterhaltungsmarken der Welt angenommen wird."Die neue Welle der Unterhaltungsinnovation wird nicht von Mobilgeräten oder Wohnzimmerkonsolen geprägt, sondern von den Bildschirmen, die bereits in Ihren Fahrzeugen eingebaut sind. Da Autofahrer immer mehr Zeit mit Warten, Aufladen oder Parken verbringen, verwandelt AirConsole diese ungenutzten Momente in Gelegenheiten zum Spielen und Verbinden."Das AirConsole-Team hat eine phänomenale Erfolgsbilanz bei der Optimierung der Steuerung in Fahrzeugen und bei der Produktion erstaunlicher Spielerlebnisse in Fahrzeugen°, sagte Ethan Stearns, VP of Games bei Atari. "Wir freuen uns darauf, dass Volkswagenfahrer und ihre Passagiere diese modernen Versionen unserer Klassiker entdecken werden."Ikonische Spiele treffen auf eine neue PlattformUrsprünglich entwickelt und veröffentlicht von Atari als Teil seiner Recharged-Serie, Breakout: Recharged und Asteroids: Recharged werden jetzt über AirConsole in die Fahrzeugumgebung eingeführt.Die beiden Spiele unterstützen 1-2 Spieler, so dass sie sich gut für gemeinsames oder alleiniges Spielen im Auto eignen.Breakout: RechargedEine neue Version des Klassikers "Brick Breaking". Mit 50 anspruchsvollen Levels und Power-Ups wie Railguns und Zielsuchraketen verleiht diese Version einem grundlegenden Arcade-Erlebnis moderne Tiefe. Im Coop-Modus kann ein zweiter Passagier ganz einfach mitfahren.Asteroids: RechargedDer genretypische Weltraum-Shooter bietet anspruchsvolle Level, verbesserte Waffen und lokalen Coop-Modus. Das schnelle Tempo und die flotte Steuerung machen es ideal für kurze, wiederholbare Sessions auf der Straße.So funktioniert es: Vereinfachtes Spielen im AutoVolkswagenfahrer können sofort loslegen, wenn sie einen aktiven VW- Connect-Plus-Vertrag und eine aktive Internetverbindung auf dem Smartphone haben.1. AirConsole aus dem Volkswagen In-Car Shop herunterladen2. Starten Sie AirConsole über das Infotainment System (das Fahrzeug muss geparkt sein)3. Scannen Sie den QR-Code auf dem Bildschirm mit Ihrem Smartphone4. Ihr Handy wird so zum SpielcontrollerDiese intuitive Bedienung macht AirConsole zur einfachsten Möglichkeit, schnelle, gesellige Spiele im Auto zu genießen - egal, ob mit Mitfahrern, der Familie oder alleine während einer Ladepause.AirConsole gewinnt bei globalen Marken an DynamikDies ist das jüngste Kapitel im Erfolg von AirConsole als Plattform der Wahl für globale Unterhaltungsmarken, die ihre IPs in den mobilen Bereich ausweiten wollen. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Sony Pictures Entertainment (Who Wants to Be a Millionaire?), Mattel (UNO® Car Party! und Pictionary Car Party) und Bandai Namco (PAC-MAN Championship Edition) - verfügbar für verschiedene Automarken innerhalb des OEM-Partner-Ökosystems von AirConsole - ist die Partnerschaft zwischen Atari und AirConsole ein kultureller Meilenstein für die Gaming-Branche: das Auto als nächster Treffpunkt.Eine wachsende Bibliothek mit ikonischen TitelnDie Veröffentlichung der Arcade-Klassiker von Atari knüpft an ein Jahr mit bahnbrechenden Neuerscheinungen für AirConsole an. Diese wachsende Bibliothek macht AirConsole zu mehr als nur einer Gaming-Plattform - sie wird zu einer Drehscheibe für kulturelle Begegnungen, Familienspaß und fröhliche Erlebnisse im Auto.Missile Command: Recharged wird ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt in die AirConsole-Bibliothek aufgenommen und bringt einen weiteren legendären Gaming-Titel ins Auto.Der Weg in die ZukunftMit der intelligenten Mobilität verändert sich die Rolle des Fahrzeugs, und die Unterhaltung wird zu einem wichtigen Bestandteil des Erlebnisses im Auto. Die Zeit, die zum Parken, Aufladen oder Warten verwendet wird, wird nun durch Spielen wiedergewonnen.AirConsole befindet sich am Schnittpunkt dieser Trends und verwandelt das Auto in ein digitales Wohnzimmer, das Automobilherstellern wie Volkswagen (https://youtu.be/2KST9zPdytQ?si=3PzCat1T0UIRwf-k), Audi (https://www.youtube.com/shorts/JOVRA-jj9Io) und BMW (https://www.youtube.com/watch?v=UNKOnEWDwjY) dazu verhilft, sinnvolle Erlebnisse im Fahrzeug zu schaffen, die über den Transport hinausgehen.Mit weiteren Partnerschaften mit weltweit führenden IP-Anbietern in Aussicht verwischt AirConsole weiterhin die Grenzen zwischen Unterhaltung und Mobilität und schafft eine Plattform, auf der Spiele, Marken und Passagiere in Bewegung zusammenkommen.Fotos und Pressemappe stehen zum Download bereit: Link (https://drive.google.com/drive/folders/1Q8rXYweYJmBX-rtKmYnOX5v8lIhA7M1S?usp=sharing)Informationen zu AirConsoleGemeinsam fahren, gemeinsam spielen. AirConsole ist die erste Gaming-Plattform der Welt, die speziell für Autos entwickelt wurde. Mit den immersiven Funktionen der AirConsole verwandelt sich Ihr Auto in eine vollwertige Gaming-Station, die auch das Infotainment-, Sound- und Lichtsystem umfasst. Das reichhaltige Spieleangebot von AirConsole richtet sich an Gelegenheitsspielerinnen und -spieler jeden Alters. AirConsole ermöglicht es allen Mitfahrerinnen und Mitfahrern im Auto, an einem Spiel teilzunehmen, indem diese ihr Handy als Spielcontroller verwenden.www.airconsole.com LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/n-dream-ag) | Instagram (https://www.instagram.com/airconsole) | X (https://x.com/AirConsole) | TikTok (https://www.tiktok.com/@airconsoleoriginal) | YouTube (https://www.youtube.com/@Airconsole)Informationen zu AtariAtari ist ein Unternehmen der interaktiven Unterhaltung und eine ikonische Marke der Spieleindustrie, die Generationen und Zielgruppen überdauert. Das Unternehmen ist weltweit für seine Multiplattform- sowie seine interaktiven Unterhaltungs- und Lizenzprodukte bekannt. Atari besitzt und/oder verwaltet ein Portfolio von mehr als 400 einzigartigen Spielen und Franchises, darunter weltbekannte Marken wie Asteroids®, Centipede®, Missile Command®, Pong®, und RollerCoaster Tycoon®. Zur Atari-Markenfamilie gehören die Spieleentwickler Digital Eclipse und Nightdive Studios, das Verlagslabel Infogrames sowie die Community-Websites AtariAge und MobyGames. Atari hat Büros in New York und Paris. Besuchen Sie uns online unter www.Atari.com (http://www.atari.com/).Die Aktien von Atari sind in Frankreich an der Euronext Growth Paris und OTC Pink Current notiert.©2025 Atari Interactive, Inc. 