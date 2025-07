Agustín Carstens, ehemaliger Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, und Sanjiv Bajaj, Vorsitzender von Bajaj Finserv, treten ebenfalls dem Beirat bei

Das Global Finance Technology Network (GFTN) gab heute die Ernennung Ihrer Majestät Königin Máxima der Niederlande, Sonderbeauftragte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für finanzielle Gesundheit (UNSGSA), zur Vorsitzenden des Internationalen Beirats (IAB) bekannt. Weitere neue Mitglieder des IAB sind Agustín Carstens und Sanjiv Bajaj, die ihr Amt am 1. Juli 2025 antreten werden.

Die Ernennung dieser weltweit angesehenen Führungspersönlichkeiten in den IAB ist ein wichtiger Meilenstein für das GFTN, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Singapur, die Technologie und Innovation nutzt, um durch globale Zusammenarbeit effizientere, widerstandsfähigere und inklusivere Finanzsysteme zu schaffen.

"Wir heißen Königin Máxima, Herrn Agustín Carstens und Herrn Sanjiv Bajaj herzlich im International Advisory Board des GFTN willkommen", sagte Ravi Menon, Vorsitzender des Verwaltungsrats des GFTN. "Ihre visionäre Führung, ihre umfassende Erfahrung und ihr unermüdliches Engagement für die Förderung von Finanzinnovationen und -inklusion werden für das GFTN von unschätzbarem Wert sein, wenn wir Brücken zwischen Politik, Technologie und Finanzen bauen, um weltweit ein zielgerichteteres Finanzökosystem zu fördern."

Königin Máxima, UNSGSA, ist eine angesehene Verfechterin der globalen Finanzgesundheit. Sie nutzt ihren beruflichen Hintergrund im Finanzwesen, um sich weltweit für zugängliche und widerstandsfähige Finanzsysteme einzusetzen. Von 2009 bis 2024 war sie UNSGSA für finanzielle Inklusion für Entwicklung, um den weltweiten Zugang zu Finanzdienstleistungen zu verbessern, insbesondere für unterversorgte Bevölkerungsgruppen wie einkommensschwache Haushalte, Frauen, Kleinbauern und KMU. Fast 80 der Erwachsenen haben heute Zugang zu einem Zahlungskonto (Global Findex 2021), aber Zugang allein reicht nicht aus. Als Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für finanzielle Gesundheit wird Königin Máxima sich auf Finanzprodukte, -dienstleistungen und -politiken konzentrieren, die das finanzielle Wohlergehen der Menschen in den Vordergrund stellen, indem sie ihnen ermöglichen, ihre täglichen Finanzen zu verwalten, sich mit Ersparnissen und Versicherungen gegen finanzielle Risiken abzusichern, in kurz- und langfristige Ziele zu investieren und Vertrauen in ihre finanzielle Zukunft zu schaffen. Durch strategische und nachhaltige Lobbyarbeit fördert Königin Máxima die Zusammenarbeit und das Engagement von politischen Entscheidungsträgern, Regulierungsbehörden, globalen Normungsgremien, der Zivilgesellschaft und dem privaten Sektor, um den Bedürfnissen finanziell unterversorgter Gruppen gerecht zu werden. Die Arbeit von Königin Máxima prägt weiterhin politische Maßnahmen, die Einzelpersonen und Gemeinschaften zu größerem wirtschaftlichem Wohlergehen und finanzieller Gesundheit befähigen.

Agustín Carstens ist ein weltweit anerkannter Ökonom und Zentralbanker, der sowohl in der nationalen als auch in der internationalen Finanzwelt eine wichtige Rolle gespielt hat. Als Gouverneur der Banco de México und Finanzminister Mexikos führte er das Land durch wirtschaftlich schwierige Zeiten und setzte insbesondere während der globalen Finanzkrise 2008 innovative Strategien um, die die makroökonomische Stabilität Mexikos sicherten. Auf globaler Ebene war Agustín Carstens stellvertretender geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds und von 2017 bis 2025 Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Bei der BIZ förderte er die Modernisierung und Innovation im Zentralbankwesen und lancierte Initiativen zur Verbesserung der Funktionsweise des globalen Finanzsystems durch die Entwicklung öffentlicher Güter und die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Zentralbanken.

Sanjiv Bajaj ist einer der einflussreichsten Finanzführer Indiens. Unter seiner Führung hat sich Bajaj Finserv zu einer der diversifiziertesten und innovativsten Finanzdienstleistungsgruppen Indiens entwickelt, die Lösungen in den Bereichen Kreditvergabe, Versicherungen und Investitionen anbietet. Herr Bajaj hat sich für einen digital orientierten, verbraucherzentrierten Ansatz eingesetzt und damit den Zugang zu Finanzprodukten für Millionen von Indern verändert. Er war außerdem Präsident des indischen Industrieverbands Confederation of Indian Industry und Mitglied des Lenkungsausschusses, der von der indischen Regierung für den B20-Gipfel im Rahmen der indischen G20-Präsidentschaft für das Geschäftsjahr 2022-23 eingesetzt wurde.

Über das GFTN

Das Global Finance Technology Network (GFTN) ist eine Organisation mit Sitz in Singapur, die Technologie und Innovation nutzt, um durch globale Zusammenarbeit effizientere, widerstandsfähigere und integrativere Finanzsysteme zu schaffen. GFTN betreibt ein weltweites Netzwerk von Foren (darunter seine Flaggschiff-Veranstaltung, das Singapore FinTech Festival), berät Regierungen und Unternehmen zu Strategien und zur Entwicklung digitaler Ökosysteme und Innovationen im Finanzsektor, bietet digitale Infrastrukturlösungen an und plant, über seinen bevorstehenden Risikokapitalfonds in Finanztechnologie-Startups zu investieren, wobei der Schwerpunkt auf Inklusion und Nachhaltigkeit liegt.

