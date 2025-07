Köln (ots) -Vier Arenen, ein Ziel: Lachen ohne Ende. 1LIVE und COLOGNE COMEDY sorgen mit vier spektakulären 1LIVE Comedy-Nächten XXL auch 2025 wieder für ein absolutes Highlight. Zwei Termine in der Arena Oberhausen am 22. und 23. Oktober, zwei in Köln am 24. und 25. Oktober 2025 - und ein Line-Up, das sich sehen lassen kann. Der WDR begleitet das Event am 25. Oktober crossmedial: im WDR Fernsehen, im Radio und erstmalig als TikTok LIVE.Alles, was großartige Comedy ausmacht Das diesjährige Line-Up vereint alles, was großartige Comedy ausmacht: Gastgeberin Tahnee begeistert mit Stand Up, Parodien und Power, Comedy-Ikone und amtierender Deutscher Comedy-Preisträger Torsten Sträter liefert Tiefgang mit trockener Poesie. Florentine Osche und Maria Clara Groppler bringen modernen, scharfsinnigen Humor auf die Bühne, während Özcan Cosar und Osan Yaran mit kulturellem Spagat und viel Herz punkten.Olaf Schubert sorgt mit seinem absurden Stil für bizarre Momente - und Comedy-Preisträger Tony Bauer und Josepha Walter überzeugen als junge Stimmen mit frischem Blick auf den Alltag. Tutty Tran kontert Klischees mit smarter Selbstironie, Ruhrpott-Kind Bastian Bielendorfer bringt entwaffnenden Humor auf die Arena-Bühne, Herr Schröder verwandelt Schulalltag in Comedy-Gold - und Freddy Ekué und Ana Lucía zeigen, dass ehrlicher Humor keine Grenzen kennt.Knapp 50.000 Besucherinnen und Besucher werden bei der diesjährigen XXL-Reihe erwartet. Die beiden Kölner Shows waren bereits ausverkauft, noch bevor das Programm verkündet wurde. Für die Termine in Oberhausen sind noch Karten erhältlich. Das WDR Fernsehen zeigt die Show vom 25. Oktober in Köln aus der LANXESS Arena am selben Abend um 20:15 Uhr. 1LIVE überträgt das Spektakel schon ab 19:30 Uhr live im Radio und erstmalig als TikTok LIVE.Die Veranstaltungen im Überblick:1LIVE OBERHAUSEN COMEDY-NACHT XXL 1Mittwoch, 22. Oktober 2025Showbeginn: 20:00 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr)Oberhausen / Rudolf Weber-ARENALine-Up: Moderation: Tahnee, Tony Bauer, Herr Schröder, Osan Yaran,Maria Clara Groppler, Tutty Tran, Bastian Bielendorfer, Ana Lucía und Freddy Ekué1LIVE OBERHAUSEN COMEDY-NACHT XXL 2Donnerstag, 23. Oktober 2025Showbeginn: 20:00 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr)Oberhausen / Rudolf Weber-ARENALine-Up: Moderation: Tahnee, Tony Bauer, Herr Schröder, Osan Yaran,Maria Clara Groppler, Tutty Tran, Bastian Bielendorfer, Florentine Osche und Josepha Walter1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL 1Freitag, 24. Oktober 2025 (AUSVERKAUFT)Showbeginn: 20:00 Uhr (Einlass: 18:00 Uhr)Köln / LANXESS ArenaLine-Up: Moderation: Tahnee, Tony Bauer, Torsten Sträter, Özcan Cosar, Maria Clara Groppler, Tutty Tran, Bastian Bielendorfer; Newcomer Line-Up bestehend aus Josepha Walter, Florentine Osche, Freddy Ekué oder Ana Lucía1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL 2Samstag, 25. Oktober 2025 (AUSVERKAUFT)Showbeginn: 19:15 Uhr (Einlass: 17:30 Uhr)Köln / LANXESS ArenaLine-Up: Moderation: Tahnee, Tony Bauer, Torsten Sträter, Özcan Cosar,Maria Clara Groppler, Olaf Schubert, Tutty Tran; Newcomer-Line-Up bestehend aus Josepha Walter, Florentine Osche, Freddy Ekué oder Ana LucíaWeitere Infos zu den Künstlerinnen und Künstlern sowie Tickets für Oberhausen finden Sie hier:https://www1.wdr.de/radio/1live/events/1live-koeln-comedy-nacht-xxl/comedy-nacht-xxl-koeln-und-oberhausen-104.htmlFotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6079294