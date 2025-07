Donald Trump gerät immer weiter in Bedrängnis wegen Epstein und wird damit auch in der MAGA-Bewegung immer skeptischer betrachtet, während nun erstmals mit Waller ein Fed-Mitglied eine Senkung der Zinsen bereits auf der Fed-Sitzung Ende Juli fordert. Also Zinsen senken in einer Situation, in der die Aktienmärkte und Krypto immer euphorischer werden und mit neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...