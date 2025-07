© Foto: DALL*E

Nachdem Krypto-Themen diese Woche bei vielen Investoren im Fokus standen, deuten Prognosen darauf hin, dass die Kryptowährung in den kommenden Jahren weiterhin erheblich an Wert gewinnen könnte. Ein Überblick.Bitcoin hat in den letzten Monaten einen beeindruckenden Aufstieg hingelegt und dabei sogar die Marke von 120.000 US-Dollar überschritten. Diese Rallye wird von vielen Analysten und Marktbeobachtern als der Beginn eines neuen, noch stärkeren Anstiegs gesehen. Während der Preis von Bitcoin bereits in 2024 die Marke von 100.000 US-Dollar überschritt, wurde der Aufschwung durch den Wahlsieg des kryptofreundlichen Präsidenten Donald Trump sowie die Zulassung von Bitcoin Exchange-Traded …