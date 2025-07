München (ots) -- Estefania lädt mit neuem Song zur großen Partysause ein.- "Party Like A Rockstar!" ist ab Freitag, 18. Juli 2025, erhältlich.Estefania Wollny zeigt sich von einer neuen Seite: Mit ihrer Single "Party Like A Rockstar!" wagt sie den Schritt aus dem gefühlvollen Deutschpop hinein in die Welt lauter, mitreißender Partymusik.Estefania Wollny kennt man nicht nur aus der RTLZWEI-Sendung "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie", sondern auch durch ihre gefühlvolle Stimme. Mit Songs wie "Kometen", "Doppelt laut" und "Sommerliebe" hat sie sich als erfolgreiche Deutschpop-Sängerin etabliert. Ihre bisherigen Titel zeichnen sich vor allem durch emotionale Texte und melodische Klänge aus.Jetzt wagt Estefania einen musikalischen Richtungswechsel - und verlässt damit ihre gewohnte Komfortzone. Mit ihrer neuen Single "Party Like A Rockstar!" versprüht sie echte Party Vibes.Der Song ist laut, frech und mitreißend - eine echte Partyhymne mit Ohrwurmpotenzial. Schnelle Beats und elektronische Elemente sorgen für eine energiegeladene Stimmung, die sofort zum Tanzen und Mitsingen animiert. "Party Like A Rockstar!" ist wie gemacht für heiße Sommernächte, Festivalbühnen und jede Feiermeile.Über EstefaniaEstefania Wollny entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für Musik. Bereits in jungen Jahren stand sie vor der Kamera und bewies ihr Talent als Sängerin. Mit ihrer markanten Stimme, emotionalen Texten und einem Gespür für moderne Popmusik veröffentlichte sie ihre ersten Singles, darunter Songs wie "Doppelt laut" und "Sommerliebe". In enger Zusammenarbeit mit Produzent Daniel Americo Barbosa entwickelte Estefania ihren ganz eigenen Stil - eine Mischung aus gefühlvollem Deutschpop und zeitgemäßem Sound. Schritt für Schritt etablierte sie sich als eigenständige Künstlerin, die mit Herzblut und Authentizität überzeugt.Die Single "Party Like A Rockstar! " von Estefania ist ab dem 18. Juli 2025 erhältlich. Der Song wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Universal Music vertrieben.----- Download / Stream-----LINK (https://estefania.lnk.to/PartyLikeARockstar)----- Link zum Video-----LINKPressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6079345