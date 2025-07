Wacken/Köln (ots) -Faster. Harder. Lifesaving. Jetzt registrieren und den Unterschied machen.Was haben Metal, Matsch und Menschlichkeit gemeinsam? In Wacken ist die Antwort seit elf Jahren klar: Das legendäre Heavy Metal-Festival ist nicht nur laut, sondern auch lebensrettend. Mehr als 12.700 Festivalgäste des Wacken Open Air (W:O:A) haben sich seit 2014 am Aktionsstand der DKMS im Camp der Wacken Foundation registriert - 100 von ihnen haben bereits Stammzellen gespendet. Gemeinsam mit dem Wackenteam rockt die DKMS 2025 erneut den Holy Ground - mit dem Aufruf: Registrieren und Leben retten! (http://www.dkms.de/wacken)Was 2014 mit einer bewegenden Geschichte begann, ist heute ein fester Bestandteil des Festivals: Die Partnerschaft und lebensrettende Freundschaft zwischen dem Wacken Open Air (W:O:A) und der DKMS. Auslöser war damals die Erkrankung von Melissa, der Tochter des mittlerweile verstorbenen Wacken-Produktionsleiters Thomas Hess. Seither ist das Engagement des Wackenteams - allen voran den Gründern und Organisatoren Holger Hübner und Thomas Jensen - ungebrochen. Ihre Botschaft an die Fans ist Jahr für Jahr dieselbe: "Lasst euch registrieren - rettet Leben!"Und das wirkt: Mehr als 12.700 Metalheads haben sich seither als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen - 100 von ihnen haben bereits gespendet und Betroffenen in 27 Ländern weltweit Hoffnung und eine zweite Chance auf Leben geschenkt. "Wacken Open Air & DKMS - das ist eine Freundschaft, die seit elf Jahren rockt und vor allem Menschenleben rettet", sagt Stephan Schumacher, Geschäftsführer der DKMS. "100 zweite Lebenschancen haben Wackenfans bislang gegeben. Uns bei der DKMS ist es ein Bedürfnis und eine große Freude, dafür herzlich Danke zu sagen. Ihr seid mit eurem Engagement echte Vorbilder - oder wie man in Wacken sagt: faster, harder, louder! Rock on - auf viele weitere gemeinsame Jahre!"Auch die Wacken Open Air-Gründer und Veranstalter Holger Hübner und Thomas Jensen richten einen eindringlichen Appell an die Fans: "Eure Solidarität bewegt uns sehr - dafür bedanken wir uns bei euch allen. Und wir möchten, dass noch viele weitere Patient:innen und ihre Liebsten diese Chance auf eine gemeinsame Zukunft erhalten. Wer noch nicht registriert ist, kann das ganz einfach online oder direkt bei uns auf dem Festival tun. Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Mehr Heavy Metal geht nicht."Jede Registrierung zählt - besonders die der JüngerenNoch immer findet jeder zehnte Patient in Deutschland kein passendes Match. Gleichzeitig scheiden jährlich rund 150.000 Spender:innen altersbedingt aus der Datei aus - denn Stammzellen spenden kann man nur zwischen 18 und 61 Jahren. Besonders gefragt sind junge Menschen unter 30 Jahren: Sie werden aus medizinischen Gründen häufiger als Spender:innen ausgewählt. Deshalb zählt jede Registrierung - gerade auch auf dem W:O:A.Die DKMS ist auch 2025 wieder mit einem Aktionsstand im Camp der Wacken Foundation vertreten - und zwar von Mittwoch, 30. Juli bis Samstag, 02. August 2025, jeweils von 12 bis 18 Uhr.Jetzt schon aktiv werden - online & einfachWer nicht bis zum Festival warten will, kann sich bereits jetzt über www.dkms.de/wacken registrieren: Set bestellen, Wangenabstrich zu Hause durchführen, unterschreiben, zurücksenden - fertig.Gemeinsam weiterrockenUnd auch alle anderen können die lebensrettende Arbeit unterstützen - zum Beispiel mit einer Geldspende zur Finanzierung der Registrierungskosten. Denn jede neue Aufnahme kostet 50 Euro. Ebenso wichtig: Das Thema Stammzellspende im eigenen Umfeld sichtbar machen - in Gesprächen, online oder ganz persönlich. Denn jeder Hinweis kann Leben retten.Rain or Shine - see you in Wacken. Und Danke für elf Jahre echten Rock'n'Roll für Patient:innen weltweit.Mehr Informationen unter:www.wacken.com/de/community/dkms/www.dkms.de/wackenhttps://mediacenter.dkms.de/news/100-lebenschancen-dank-wacken_open_air/Pressekontakt:DKMS Donor Center gGmbHCorporate Communications0221 - 94 05 82 3311presse@dkms.dehttps://mediacenter.dkms.deOriginal-Content von: DKMS Donor Center gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16259/6079372