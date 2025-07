München (ots) -- Emotionaler Pop-Song über Freundschaft- "Da für Dich" ist ab Freitag, 18. Juli 2025, erhältlich.Mit "Da für Dich" veröffentlicht Alea einen gefühlvollen Pop-Song über Loyalität, Freundschaft und das Loslassen toxischer Beziehungen.Alea legt mit ihrer neuen Single "Da für Dich" einen emotional tiefgehenden Pop-Song vor, der Themen wie toxische Beziehungen, Loyalität und echte Freundschaft anspricht. Der Soundtrack ist modern, hat starke Lyrics und eine ehrliche Botschaft, die sich an alle richtet, die von anderen Menschen unfair behandelt werden."Da für Dich" erzählt die Geschichte einer Freundin, die trotz aller Warnsignale immer wieder in die gleiche ungesunde Beziehung zurückkehrt. Alea steht in diesem Song sinnbildlich der Protagonistin als Freundin zur Seite. Sie versucht sie wach zu rütteln und ihr zu zeigen, wie schlecht sie behandelt wird. Ihre klare und gleichzeitig warme Stimme bringt die Zerrissenheit und das Mitgefühl authentisch zur Geltung.Die 22-jährige Musikerin lebt ihre Leidenschaft für Musik seit ihrer Kindheit. Schon im Kindergarten stand sie auf der Bühne, lernte mit neun Jahren Gitarre spielen und sammelte internationale Chorerfahrung in Ländern wie Namibia, Portugal und den USA. Ihre klassische Stimmausbildung verbindet sie heute mit modernen Pop-Einflüssen und emotionalem Storytelling.Mit "Da für Dich" beweist Alea einmal mehr ihr Gespür für emotionale Themen und feines Songwriting. Der Track richtet sich an all jene, die nicht wegsehen, wenn es schwierig wird - und steht sinnbildlich für echte, bedingungslose Freundschaft.Die Single "Da für Dich" von Alea ist ab dem 18. Juli 2025 erhältlich. Der Song wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Universal Music vertrieben.----- Download / Stream-----LINK (https://umg.lnk.to/_DafuerDich)----- Link zum Video-----LINKPressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100933546