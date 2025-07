St. Gallen (ots) -SALESIANER integriert die WÄSCHEREI REGIO in seine Unternehmensgruppe - alle Dienstleistungen werden wie bisher fortgeführt und weiterentwickelt.Die WÄSCHEREI REGIO AG ist seit Juli 2025 Teil der SALESIANER MIETTEX AG, dem führenden Anbieter für Miettextilien und Wäscheservices in Österreich, sowie Zentral- und Osteuropa. Das gaben die Unternehmen heute feierlich bekannt.Für bestehende Kunden der WÄSCHEREI REGIO AG ändert sich durch den Zusammenschluss nichts: Der Betrieb bleibt als eigenständige Aktiengesellschaft bestehen, der Standort wird kontinuierlich weitergeführt. Auch die bisherigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sowie alle gewohnten Dienstleistungen bleiben erhalten."Wir freuen uns sehr, die WÄSCHEREI REGIO in der SALESIANER Gruppe willkommen zu heissen. Mit diesem Schritt verbinden wir die regionale Stärke und Kundenbindung eines in der Schweiz traditionell etablierten Unternehmens mit den Ressourcen und Entwicklungsmöglichkeiten eines international tätigen Familienunternehmens. Das Team rund um Niederlassungsleiter Xaver Seeliger bringt dafür gemeinsame Werte und eine konsequente Zukunftsorientierung ein. Dies stimmt uns zuversichtlich, diese Partnerschaft im Sinne unserer Kundinnen und Kunden erfolgreich weiterzuentwickeln", erklärt Phillip-Sebastian Marchl, Geschäftsführer der SALESIANER AG.Mit der Integration in die SALESIANER-Gruppe erhält die WÄSCHEREI REGIO AG Zugang zu zusätzlichen Ressourcen und innovativen Technologien. Ziel ist es, gemeinsam weiterzuwachsen, den Schweizer Kundinnen und Kunden den bestmöglichen Service zu bieten und nachhaltige Lösungen zu etablieren.Über die SALESIANER GruppeSALESIANER ist ein österreichisches Familienunternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung im Bereich Miettextilien und Textilservice. Das Unternehmen ist Marktführer in Österreich sowie in Zentral-, Süd- und Osteuropa und betreibt Niederlassungen in 11 Ländern. Der Fokus liegt auf bester Qualität, Hygiene, Nachhaltigkeit und hoher Versorgungssicherheit.Rückfragen SALESIANER MIETTEX AG (Schweiz)SALESIANER MIETTEX AGXaver Seeliger, MA, MBAE-Mail: x.seeliger@salesianer.comWebsite: https://www.salesianer.ch/Pressekontakt:SALESIANER MIETTEX GmbHGernot Mutzl, BA, MBAPR & Communication ManagerMobil: +43 660 69 72 071g.mutzl@salesianer.comOriginal-Content von: SALESIANER MIETTEX GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090825/100933545