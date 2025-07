Forschende fanden Teflon und anderes Mikroplastik in Sperma und Follikelflüssigkeit. Was das für die Fortpflanzungsfähigkeit bedeutet, muss erforscht werden. Mikroplastik wurde schon in vielen Teilen des Körpers nachgewiesen, unter anderem im Blut, in der Leber, im Darm, Herz und im Gehirn. Kürzlich kamen zwei neue Fundorte hinzu: Sperma und Follikelflüssigkeit. Follikel sind bläschenartige Strukturen in den Eierstöcken, in denen Eizellen heranreifen ...

