Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Broadcom emittiert eine neue Unternehmensanleihe (ISIN US11135FCK57/ WKN A4ED0T) im Umfang von 1,75 Mrd. USD, so die Börse Stuttgart.Gezahlt werde ein Kupon in Höhe von 4,6%, die Ausschüttung erfolge halbjährlich. Die nächste Zinszahlung werde am 15.01.2026 geleistet. Das Laufzeitende sei für den 15.07.2030 vorgesehen. Handelbar sei die Anleihe ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen, das entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Broadcom habe von Fitch ein Rating von BBB erhalten. (News vom 17.07.2025) (18.07.2025/alc/n/a) ...

