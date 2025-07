Nach dem nächsten Kurssprung von Plug Power locken neue Großaufträge - doch hinter dem Höhenflug verbirgt sich ein riskanter Spagat zwischen Optimismus und finanziellen Sorgen. Wer jetzt dabei ist, sollte die Schwachstellen kennen. Die Plug Power-Aktie ist am Donnerstag den nächsten großen Sprung nach oben gemacht. Als die Schlussglocke im US-Handel am Abend läutete, stand bei Plug Power 1,65 US$ auf der Anzeigetafel, was gegenüber dem Vortag ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...