Die "Crypto Week" endet mit neuen Rekorden: Nicht nur beim Bitcoin sondern auch der Kryptobörse Coinbase. Die Aktie hat sich in weniger als 3 Jahren verzehnfacht und knackt erstmals die Marke von 400 US-Dollar.Weniger Grauzonen, mehr Rechtssicherheit und Stabilität: Nachdem das US-Repräsentantenhaus das Stablecoin-Gesetz names GENIUS Act verabschiedet hat, ist die Euphorie in der Kryptobranche auf einem neuen Höhepunkt angekommen. Der Bitcoin kletterte in dieser Woche, die Insider in Washington zur "Crypto Week" ausgerufen haben, zeitweise über die Marke von 120.000 US-Dollar, und auch Aktien aus dem Sektor waren kaum zu stoppen. Die Papiere von Coinbase legten am Donnerstag um mehr als 3 …