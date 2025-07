Krypto News: Kommt jetzt der Staking ETH Spot ETF? Blackrock reicht Antrag ein

Nun also auch BlackRock. Nachdem bereits Fidelity, 21Shares, Grayscale und andere einen Antrag bei der SEC eingereicht haben, Staking in ihre Ethereum Spot ETF zu integrieren, zieht BlackRock nach. Der größte Vermögensverwalter der Welt hat ebenfalls einen 19b-4 Antrag eingereicht, um seinen Ethereum Spot ETF, den iShares Ethereum Trust, um Staking zu erweitern. Ein durchaus bedeutender Schritt, wenn man sich zurückerinnert. Denn erst als BlackRock im Jahr 2023 seinen Hut bezüglich der Bitcoin-Spot-ETF mit in den Ring warf, nahm die Sache damals deutlich an Fahrt auf. Schlussendlich wurden die Bitcoin-Spot-ETF dann im Januar 2024 genehmigt und sind mittlerweile viele Milliarden Dollar schwer. Der größte von ihnen: der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock.

Der Kryptomarkt erlebt aktuell eine Sommerrallye. Am 14. Juli erreichte der Bitcoin mit 123.000 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Aktuell notiert die Kryptoleitwährung bei rund 118.000 US-Dollar. Ethereum hat auf Wochensicht rund 19 Prozent zugelegt. Der Kurs liegt momentan bei 3.600 US-Dollar.

Ethereum Spot ETF: Was bedeutet die Einreichung von BlackRock?

Aber warum möchte BlackRock jetzt seinen Ethereum Spot ETF um Staking erweitern? Zum einen würde das Anlagevehikel vermutlich so (noch) interessanter für die Anleger werden. Durch das Staking erhalten diese regelmäßige Rewards. Davon könnten institutionelle Investoren profitieren, die auch nach passiven Einkünften suchen.

Zudem wächst der Wettbewerbsdruck. Wie bereits oben erwähnt, haben bereits andere Vermögensverwalter ihre Anträge eingereicht, um ihre ETH Spot ETF um eine Stakingfunktion zu erweitern. BlackRock will sich als Branchenführer etablieren und musste dementsprechend nachziehen. Zudem ist jetzt auch der rechtliche Rahmen gesichert, da die SEC bereits im Mai definiert hat, dass die Staking Rewards als "earned income" gelten.

Wie geht es jetzt weiter?

Der Antrag befindet sich aktuell im Prüfungsverfahren bei der US-Börsenaufsicht SEC, nachdem die Nasdaq eine entsprechende Regeländerung eingereicht hat. Experten erwarten eine Entscheidung spätestens bis April 2026, wobei die Chancen für eine Zustimmung bereits im vierten Quartal 2025 als gut eingeschätzt werden. Sollte die SEC dem Antrag stattgeben, könnte dies ein bedeutender Schritt für die institutionelle Adaption von Ethereum sein.

