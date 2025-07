Berlin (ots) -- Bevölkerungsrepräsentative Umfrage des Tipico Sportdatencenters in Zusammenarbeit mit ONE8Y zeigt: 78 Prozent der Fußballinteressierten haben mindestens ein Spiel gesehen.- Höchstes Interesse gilt den internationalen Top-Teams, Formate und mediale Präsenz bleiben Schwachstellen.- 50 Prozent der Gen Z wünschen sich mehr Bedeutung für das Turnier - bei den Älteren 55+ nur 38 Prozent.Auch nach Abpfiff der FIFA Klub-Weltmeisterschaft laufen die Diskussionen über deren Akzeptanz beim deutschen Publikum weiter. Während oft von leeren Rängen und mangelndem Interesse die Rede ist, zeigt das Ergebnis einer aktuellen, bevölkerungsrepräsentativen Umfrage des Tipico Sportdatencenters in Zusammenarbeit mit der Sportbusiness & Research Beratung ONE8Y ein anderes Bild. Besonders auffällig dabei: Vor allem zwischen jüngeren und älteren Fußballfans zeigen sich deutliche Unterschiede in Einschätzung und Nutzungsverhalten.Methodik-Hinweis: Befragt wurden 2.536 Personen aus Deutschland im Alter zwischen 16 und 69 Jahren. Aus dieser Grundgesamtheit (n=2536) gaben 1648 Befragte an, sich "sehr" oder "eher" für Fußball zu interessieren. Alle Fragen und die daraus resultierenden Ableitungen resultieren aus dieser Gruppe ("Top 2"). Generation Z wurde als unter 30-Jährige, die ein Fußballinteresse äußerten, definiert; die Gruppe 55+ entsprechend als Fußballinteressierte ab 55 Jahren.Hohe Bekanntheit des Wettbewerbs, GenZ am meisten interessiertDie FIFA Klub-Weltmeisterschaft ist unter Fußballinteressierten in Deutschland weithin bekannt: 88 Prozent der Befragten geben an, das Turnier bereits zu kennen oder davon gehört zu haben. Mehr als drei Viertel der Befragten (78 Prozent) geben an, mindestens ein Spiel des Turniers gesehen zu haben. Dies widerspricht der Auffassung, dass sich in Deutschland kaum jemand für das Turnier interessiere. In der Generation Z (unter 30 Jahre) war die Nutzung am höchsten: Rund ein Viertel (24 Prozent) gibt an, sogar fünf oder mehr Spiele verfolgt zu haben.https://www.datawrapper.de/_/TwT0D/?v=4,https://www.datawrapper.de/_/fhKjy/?v=4FIFA Klub-WM deutlich im Schatten etablierter WettbewerbeTrotz des - für den Veranstalter - ermutigenden Bekanntheitsgrades bezeichnen nur 13 Prozent der Fußballinteressierten ihr Interesse an der FIFA Klub-WM als höher als jenes an etablierten Wettbewerben wie der Bundesliga oder der UEFA Champions League. Im Gegenteil: Weit über die Hälfte (57 Prozent) der älteren Zielgruppe bezeichnet ihr Interesse am Turnier als "geringer" oder "ganz und gar nicht vorhanden" ein, bei der Gen Z liegt dieser Anteil immerhin noch bei 40 Prozent.Auch die wahrgenommene Attraktivität fällt sehr verhalten aus: Nur 17 Prozent der Fußballinteressierten finden die FIFA Klub-WM "sehr attraktiv", unter den Älteren sogar nur sechs Prozent. Jeder zweite Ü55-Fan stuft das Format hingegen als "weniger attraktiv" oder "überhaupt nicht attraktiv" ein.https://www.datawrapper.de/_/n80JS/?v=6Top-Klubs und internationale Vielfalt als zentrale ReizeGefragt nach den spannendsten Aspekten des Turniers, nennen 47 Prozent der Fußballinteressierten die Teilnahme internationaler Top-Klubs, bei den Best Agern (55+) sind es sogar 56 Prozent. Für 40 Prozent spielt zudem der kontinentale Vergleich eine wichtige Rolle. Auffällig ist, dass das vergrößerte Turnier besonders bei jungen Fußballfans Anklang findet: Ein Drittel der Gen Z (33 Prozent) findet die neue Turnierform besonders interessant. Regelinnovationen und experimentelle Formate stoßen dagegen nur bei einzelnen Zielgruppen auf breiteres Interesse, etwa 20 Prozent der Gen Z und 18 Prozent der Gesamtgruppe bewerten diesen Punkt als spannend.https://www.datawrapper.de/_/cUcra/?v=5Generation Z sieht Potenzial und wünscht sich größere Bedeutung des TurniersUnd zum Potenzial? Mit 51 Prozent glaubt die Mehrheit daran, dass die FIFA Klub-WM künftig eine größere Rolle im internationalen Fußball spielen wird - die junge Generation (55 Prozent) noch mehr als die Altersgruppe 55+ (43 Prozent).https://www.datawrapper.de/_/UisOM/?v=5Dass vor allem die unter 30-Jährigen das Turnier positiv wahrnehmen, zeigt sich auch in der Frage, ob eine stärkere Rolle der FIFA Klub-WM nach Meinung der Fußballinteressierten überhaupt wünschenswert sei: 50 Prozent der Gen Z befürworten dies. In der Altersgruppe 55+ sind es mit nur 38 Prozent deutlich weniger.Medienverhalten: Unterschiede in Nutzung und PlattformwahlDie Mehrheit der Fußballinteressierten verfolgte das Turnier klassisch über Live-TV oder Streaming (67 Prozent). In der Generation Z liegt dieser Wert bei 60 Prozent. Diese nutzt außerdem Alternativformate wie YouTube (13 Prozent) oder Social Media (7 Prozent). Die 55+ Zielgruppe setzt dagegen fast ausschließlich auf klassische TV-Übertragungen (78 Prozent), digitale Formate spielen hier kaum eine Rolle.https://www.datawrapper.de/_/PuRRK/?v=5Verbesserungswunsch: SendezeitenFür eine größere Attraktivität des Formats wünschen sich viele Fans Veränderungen: Wenig überraschend stehen bessere Sendezeiten (37 Prozent) ganz oben auf der Wunschliste. Eine spannendere Turnierstruktur (28 Prozent) und eine höhere mediale Präsenz (23 Prozent) folgen dahinter. Während 29 Prozent der Ü55-Jährigen keine Wünsche äußern, da sie angeben, grundsätzlich kein Interesse an der FIFA Klub-WM zu haben, haben bei der Gen Z nur neun Prozent diese ablehnende Antwortmöglichkeit gewählt. Das Potenzial ist bei den jungen Fans also vorhanden - vor allem bei einer zukünftigen Austragung in einer zuschauerfreundlichen Zeitzone.https://www.datawrapper.de/_/k2HGO/?v=5Über die UntersuchungDie Marktforschung wurde im Juli 2025 im Auftrag vom Tipico Sportdatencenter durch ONE8Y durchgeführt. Insgesamt nahmen 2.536 Personen aus Deutschland an der Befragung teil. Die Erhebung wurde bevölkerungsrepräsentativ gemäß Zensus nach Alter, Geschlecht und Region quotiert. Von den Befragten gaben 1.648 Personen an, sich für Fußball zu interessieren ("sehr" oder "eher"). Nur diese Gruppe wurde für die Auswertung der FIFA Klub-WM-Fragen herangezogen. Pressekontakt:Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49 (0) 176 7471 7519Julia Fiechtner | julia.fiechtner@tonka-pr.com | +49 0 30403668109Jonas Nestroy | jonas.nestroy@tonka-pr.com | +49 (0) 157 762 997 83