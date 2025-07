TSMC beendet das erste Halbjahr mit Rekordquartal

Werbung







Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger steigerte seinen Nettogewinn und vermeldet einen Rekord-Quartalsgewinn.



Der taiwanesische Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte profitierte im zweiten Quartal 2025 von der hohen Nachfrage nach Hochleistungshalbleitern für KünstIiche Intelligenz (KI). Für Nvidia, dem Markführer in diesem Bereich, ist TSMC der Hauptlieferant. Neben KI-Anwendungen hielt auch die Nachfrage nach Chips für 5G und High Performance Computing an. Vor allem die 3-nm Fertigung, welche vergangenen Jahres in Massenproduktion ging, gilt als wichtiger Wachstumstreiber. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz auf rund 30,07 Milliarden US-Dollar, damit schlug TSMC die eigenen Erwartungen leicht. Der Umsatz stieg um rund 17,8 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2025 und um circa 44,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Nettomarge sank hingegen im ersten Quartal leicht auf 42,7 Prozent. Der Aktienkurs von TSMC reagierte positiv auf die Quartalszahlen und stieg zwischenzeitlich an der Nasdaq vorbörslich um über 5 Prozent.









Quelle: HSBC